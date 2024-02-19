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Освобождал Минск. Ветеран Великой Отечественной рассказал, почему в Беларуси больше не будет войны

19 февраля 2024 18:14
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23 февраля отметим праздник настоящих мужчин – День защитника Отечества. Что сегодня вкладываем в эти слова, кто достоин принимать поздравления? В преддверии важных для нашей страны событий – Дня Победы, 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – поговорим об истории мужества, современных героях и будущих защитниках в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Я знаю, что вы с первого дня войны, как только попали на фронт, уже знали о том, что Советский Союз победит Германию. Сегодня вы уверены в том, что в Беларуси никогда не будет войны. Обоснуйте, расскажите и внушите нам свою уверенность.

Освобождал Минск. Ветеран Великой Отечественной рассказал, почему в Беларуси больше не будет войны-1

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда я пошел на фронт, был уверен, что мы победим. Пошел я добровольно. Я участвовал в операции «Багратион» в составе 3-го Белорусского фронта, освобождал город Минск, Республику Беларусь.

Екатерина Забенько:
Вы же прошли во время войны всю Беларусь.

Федор Фещенко:
Почему я уверен, как вы меня спросили, что мы будем жить под мирным небом? Безусловно, особенно когда мы создали Союзное государство. Мы теперь с Россией Союзное государство.

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# Великая Отечественная война # общество # Екатерина Забенько # Федор Фещенко

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