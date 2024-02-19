Освобождал Минск. Ветеран Великой Отечественной рассказал, почему в Беларуси больше не будет войны

23 февраля отметим праздник настоящих мужчин – День защитника Отечества. Что сегодня вкладываем в эти слова, кто достоин принимать поздравления? В преддверии важных для нашей страны событий – Дня Победы, 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – поговорим об истории мужества, современных героях и будущих защитниках в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Я знаю, что вы с первого дня войны, как только попали на фронт, уже знали о том, что Советский Союз победит Германию. Сегодня вы уверены в том, что в Беларуси никогда не будет войны. Обоснуйте, расскажите и внушите нам свою уверенность.
Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда я пошел на фронт, был уверен, что мы победим. Пошел я добровольно. Я участвовал в операции «Багратион» в составе 3-го Белорусского фронта, освобождал город Минск, Республику Беларусь.
Екатерина Забенько:
Вы же прошли во время войны всю Беларусь.
Федор Фещенко:
Почему я уверен, как вы меня спросили, что мы будем жить под мирным небом? Безусловно, особенно когда мы создали Союзное государство. Мы теперь с Россией Союзное государство.
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