Освобождал Минск. Ветеран Великой Отечественной рассказал, почему в Беларуси больше не будет войны

23 февраля отметим праздник настоящих мужчин – День защитника Отечества. Что сегодня вкладываем в эти слова, кто достоин принимать поздравления? В преддверии важных для нашей страны событий – Дня Победы, 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – поговорим об истории мужества, современных героях и будущих защитниках в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Я знаю, что вы с первого дня войны, как только попали на фронт, уже знали о том, что Советский Союз победит Германию. Сегодня вы уверены в том, что в Беларуси никогда не будет войны. Обоснуйте, расскажите и внушите нам свою уверенность.