«Ни одну страну мира не считаем своими врагами». Готова ли армия Беларуси к войне?

23 февраля отметим праздник настоящих мужчин – День защитника Отечества. Что сегодня вкладываем в эти слова, кто достоин принимать поздравления? В преддверии важных для нашей страны событий – Дня Победы, 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – поговорим об истории мужества, современных героях и будущих защитниках в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Как вы считаете, в чем наши сильные стороны? Почему в Беларуси все-таки шансы того, что будет война, мы исключаем?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь:
Наверное, ни один другой народ так не ценит мирного неба над головой, как наши белорусы. Военно-политическое руководство нашей страны четко осознает, что сегодня происходит на западных рубежах, и почему гремит война на юге. В отношении Вооруженных Сил, нашего народа, для того, чтобы обеспечить мирное небо над землей, делается все. Покупается новейшая система вооружения и ставится в строй, проходит активно боевая и оперативная подготовка в войсках. Необходимо сказать, что меры, которые предпринимаются для сдерживания вероятного агрессора, в том числе включают возвращение сюда тактического ядерного оружия. Мы ни одну страну мира не считаем своими врагами, все делаем для того, чтобы сохранить мир на Земле. Армия гарантирует вам, что будет мирное небо над землей.
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