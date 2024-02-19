«Ни одну страну мира не считаем своими врагами». Готова ли армия Беларуси к войне?

23 февраля отметим праздник настоящих мужчин – День защитника Отечества. Что сегодня вкладываем в эти слова, кто достоин принимать поздравления? В преддверии важных для нашей страны событий – Дня Победы, 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – поговорим об истории мужества, современных героях и будущих защитниках в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Как вы считаете, в чем наши сильные стороны? Почему в Беларуси все-таки шансы того, что будет война, мы исключаем?