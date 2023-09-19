Андреева: бойцы с огромным трепетом воспринимают классическую музыку

Григорий Азаренок, СТВ:

Во всех помойках врага мы читаем: орки, где они воруют унитазы, «Нутеллу» и холодильники. Что они могут слушать? Максимум какой-то блатняк. А тут вы с классическими произведениями, со скрипкой. И солдаты аплодируют и тянутся к вам. Как так получилось?

Мария Андреева, пианистка, скрипачка:

Классическая музыка – это музыка вечная. Настоящее искусство – оно вечно. Поэтому тут ничего удивительного. Тем более такой накал, как человеческая жизнь. Где может быть больший накал, нежели как на войне? И при таком состоянии души открыты к восприятию вечного. И души солдата действительно открыты. Они поглощают. Я это вижу по их глазам, по их реакции. И очень часто возникают такие ситуации: господи, а что это за произведение, которое вы играли, а что за стихи вы читали? А это были, например, стихи Федора Тютчева. Они просят: а можете нам передать бумаги, которые у вас есть, мы хотим еще почитать. Нет ничего удивительного в том, что бойцы с огромным трепетом воспринимают и классическую музыку.

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