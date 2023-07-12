«БСЖ – ровесник нашей молодой, суверенной Беларуси». Как работа союза повлияла на жизнь страны?
Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.
Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации ОО «БСЖ»:
Белорусский союз женщин – ровесник нашей молодой, суверенной Беларуси. Все вехи становления наши женщины прошли вместе с нашей замечательной страной, радуясь ее успехам, огорчаясь неудачам, но двигаясь всегда вперед.
В наших рядах женщины разных профессий, разных возрастов. И врачи, и педагоги, и социальные работники, и те, кто создает базис нашего государства, и просто домохозяйки, которые разделяют принципы и традиции нашего Белорусского союза женщин. А традиций у БСЖ огромное множество. Создавались они не одним десятилетиям. Сегодня, конечно, меняется время, меняются формы работы. Очень много интересных инициатив у наших женщин появляется. Мы выбрали главную стратегию нашей деятельности – это деятельностный патриотизм.
У БСЖ есть ряд уникальных проектов, которые направлены на сохранение исторической памяти, на увековечение героев и событий Великой Отечественной войны. Мы очень гордимся своим проектом «Память. Единство. Победа». Наша идея – создать музей под открытым небом, увековечивающий все события и героев Великой Отечественной войны. И в первую очередь наши женщины, их руками, уже было создано более 250 визуальных форм коммуникаций, увековечивающих память событий и героев Великой Отечественной войны. В основу своей работы мы положили деятельностный патриотизм, как точку опоры и базу развития, где все без исключения работают на нашу страну.
Милосердие, благотворительность заложены в основе женщины. Поэтому когда кому-то трудно, женщина всегда протянет руку помощи. Так было и совсем недавно, когда на нашей белорусско-польской границе разразился кризис нашими беженцами. Именно тогда женщины выступили не только волонтерами, но и стали психологами для многих женщин, детей и мужчин, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Мы получили бесценный опыт взаимодействия с людьми различных национальностей. А сегодня наши все усилия направлены на оказание помощи детям Донбасса, роженицам, всем тем, кто тоже оказался в трудной жизненной ситуации.
У БСЖ очень много уникальных проектов, связанных с семьей. По сути дела, семья – это объект и субъект нашей деятельности. Уже много лет мы реализуем проект, который направлен на успешное родительство. Три года назад в нашей деятельности подключили и наших отцов. Уже несколько лет действует школа успешных отцов «Давер» [«Доверие» – прим. ред.]. Хочу отметить, что в нашем государстве уделяется очень много внимания семье. Те инициативы, которые зародились очень много лет назад, по сути дела, сегодня нашли свое становление. Сегодня у нас уже нет брошенных детей. Та инициатива БСЖ по созданию домов семейного типа когда-то тоже впервые транслировалась и в Гродненщине. БСЖ взял под свое крыло все дома семейного типа, социальные учреждения и, конечно, те семьи, которые мы называем уязвимыми.
Деятельность нашей организации социально значимая. И все это легло в наши, я бы сказала, очень уникальные, интересные проекты. Наверное, не все знают, что брендовый конкурс, узнаваемый во всей стране, который называется «Женщина года», его идея родилась у нас на Гродненщине. Много лет назад существовал такой проект, который назывался «Лауреат женского движения». Тысячи женщин Гродненщины поднимались на сценические площадки, и им рукоплескало наше население, отдавая дань уважения их профессиональному труду, творчеству и общественной деятельности. И с 2019 года эта инициатива переросла в уникальный большой республиканский проект «Женщина года».
Наша деятельность давно вышла за рамки области, страны. Мы активно сотрудничаем с женщинами ряда стран мира. Особое взаимодействие с нашими подругами Союза женщин России. Хочу сказать, что наших женщин объединяет общая идея сохранения мира и продвижение наших стран. Женщина всегда была хранительницей семейного очага. Сегодня она стала хранительницей этого очага в планетарном масштабе. Хочу отметить, что история женского движения, не все об этом знают, очень уникальная. Ведь оно родилось в 1941 году, в годы Великой Отечественной войны, когда на защиту вместе с нашими мужчинами стали женщины. Именно тогда родился антифашистский комитет советских женщин. У этого совета был очень уникальный девиз, который звучал: «За мир не только на земле, а в каждом доме и семье». Не правда ли, сегодня он актуален, как никогда?
Ирина Степаненко:
Наше государство выбрало курс на социальную ориентацию и в этом его сила. В приоритете – человек и реализация его жизненных потребностей. Действительно, в нашей стране созданы все условия для реализации инициатив, потребностей, задумок, движения нашего БСЖ. Но как показало время, сегодня не главное удовлетворять потребности каждого члена общества, важно формировать стратегию успешного человека. Семьянина, профессионала, общественника с активной гражданской позицией, которой своим умом и трудолюбием будет создавать благо для своей семьи и для нашей страны. Все мы живем в очень мирной, красивой, свободной стране. Это самая важная ценность. И сегодня главное для нас, женщин, передать эти чувства нашему молодому поколению, быть верным своей стране и следовать одной очень важной истине. Пишите жизнь на чистовик. Переписывать будет некогда.
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