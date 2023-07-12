«БСЖ – ровесник нашей молодой, суверенной Беларуси». Как работа союза повлияла на жизнь страны?

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации ОО «БСЖ»:

Белорусский союз женщин – ровесник нашей молодой, суверенной Беларуси. Все вехи становления наши женщины прошли вместе с нашей замечательной страной, радуясь ее успехам, огорчаясь неудачам, но двигаясь всегда вперед.

В наших рядах женщины разных профессий, разных возрастов. И врачи, и педагоги, и социальные работники, и те, кто создает базис нашего государства, и просто домохозяйки, которые разделяют принципы и традиции нашего Белорусского союза женщин. А традиций у БСЖ огромное множество. Создавались они не одним десятилетиям. Сегодня, конечно, меняется время, меняются формы работы. Очень много интересных инициатив у наших женщин появляется. Мы выбрали главную стратегию нашей деятельности – это деятельностный патриотизм.

У БСЖ есть ряд уникальных проектов, которые направлены на сохранение исторической памяти, на увековечение героев и событий Великой Отечественной войны. Мы очень гордимся своим проектом «Память. Единство. Победа». Наша идея – создать музей под открытым небом, увековечивающий все события и героев Великой Отечественной войны. И в первую очередь наши женщины, их руками, уже было создано более 250 визуальных форм коммуникаций, увековечивающих память событий и героев Великой Отечественной войны. В основу своей работы мы положили деятельностный патриотизм, как точку опоры и базу развития, где все без исключения работают на нашу страну.

Милосердие, благотворительность заложены в основе женщины. Поэтому когда кому-то трудно, женщина всегда протянет руку помощи. Так было и совсем недавно, когда на нашей белорусско-польской границе разразился кризис нашими беженцами. Именно тогда женщины выступили не только волонтерами, но и стали психологами для многих женщин, детей и мужчин, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Мы получили бесценный опыт взаимодействия с людьми различных национальностей. А сегодня наши все усилия направлены на оказание помощи детям Донбасса, роженицам, всем тем, кто тоже оказался в трудной жизненной ситуации.

У БСЖ очень много уникальных проектов, связанных с семьей. По сути дела, семья – это объект и субъект нашей деятельности. Уже много лет мы реализуем проект, который направлен на успешное родительство. Три года назад в нашей деятельности подключили и наших отцов. Уже несколько лет действует школа успешных отцов «Давер» [«Доверие» – прим. ред.]. Хочу отметить, что в нашем государстве уделяется очень много внимания семье. Те инициативы, которые зародились очень много лет назад, по сути дела, сегодня нашли свое становление. Сегодня у нас уже нет брошенных детей. Та инициатива БСЖ по созданию домов семейного типа когда-то тоже впервые транслировалась и в Гродненщине. БСЖ взял под свое крыло все дома семейного типа, социальные учреждения и, конечно, те семьи, которые мы называем уязвимыми.

Деятельность нашей организации социально значимая. И все это легло в наши, я бы сказала, очень уникальные, интересные проекты. Наверное, не все знают, что брендовый конкурс, узнаваемый во всей стране, который называется «Женщина года», его идея родилась у нас на Гродненщине. Много лет назад существовал такой проект, который назывался «Лауреат женского движения». Тысячи женщин Гродненщины поднимались на сценические площадки, и им рукоплескало наше население, отдавая дань уважения их профессиональному труду, творчеству и общественной деятельности. И с 2019 года эта инициатива переросла в уникальный большой республиканский проект «Женщина года».

Наша деятельность давно вышла за рамки области, страны. Мы активно сотрудничаем с женщинами ряда стран мира. Особое взаимодействие с нашими подругами Союза женщин России. Хочу сказать, что наших женщин объединяет общая идея сохранения мира и продвижение наших стран. Женщина всегда была хранительницей семейного очага. Сегодня она стала хранительницей этого очага в планетарном масштабе. Хочу отметить, что история женского движения, не все об этом знают, очень уникальная. Ведь оно родилось в 1941 году, в годы Великой Отечественной войны, когда на защиту вместе с нашими мужчинами стали женщины. Именно тогда родился антифашистский комитет советских женщин. У этого совета был очень уникальный девиз, который звучал: «За мир не только на земле, а в каждом доме и семье». Не правда ли, сегодня он актуален, как никогда?