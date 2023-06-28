Лапицкий: в 1995-м был критический момент для фестиваля. Вот как Лукашенко спас «Славянский базар»

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Героем второй серии проекта стал директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» – ежегодный фестиваль искусств, позывные которого впервые звучали в нашей стране в 1992 году. Отличительной чертой фестиваля является Международный конкурс исполнителей эстрадной песни. Фестивальные дни включают творческие встречи с различными деятелями мировой культуры, презентации, выставки, а также ярмарки с участием мастеров-ремесленников.