Лапицкий: в 1995-м был критический момент для фестиваля. Вот как Лукашенко спас «Славянский базар»
Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.
Героем второй серии проекта стал директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.
Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» – ежегодный фестиваль искусств, позывные которого впервые звучали в нашей стране в 1992 году. Отличительной чертой фестиваля является Международный конкурс исполнителей эстрадной песни. Фестивальные дни включают творческие встречи с различными деятелями мировой культуры, презентации, выставки, а также ярмарки с участием мастеров-ремесленников.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
В истории фестиваля было несколько критических моментов, один из них – 1995 год, когда несколько лет он реализовывался и пришел финансовый вопрос. Было впервые направлено приглашение главе государства Александру Григорьевичу Лукашенко. Он его принял, приехал, и сразу же было проведено оперативное совещание, потому что ходили веяния, чтобы отправить фестиваль в плавание на баржах, паромах, еще где-то проводить. Самое главное, что сделал наш Президент на тот момент, – оставил географически фестиваль здесь. После этого он начал называться «Славянский базар в Витебске». И где бы он сейчас ни проводился, все люди понимают, что это «Славянский базар в Витебске».
Да, у нас много туристических продуктов, туристических проектов, но мы знаем, что представляем «Славянский базар», прописка которого – Витебск. Конечно же, поддержка и главы государства, и правительства, и республиканского оргкомитета, который возглавляет вице-премьер, все министерства, ведомства, которые с нами работают – совершенно другое отношение. Мы понимаем, что мы работаем на одно общее дело. Это не какой-то междусобойчик, а мы смогли за три десятилетия в Беларуси, которая могла бы и дальше тешиться замками, князьями и святыми, мы построили современный бренд. Бренд, который известен во всем мире.
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