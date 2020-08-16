Арендные квартиры и метры для многодетных. Как в Беларуси будут наращивать темпы жилищного строительства

Новости Беларуси. Возведение жилья – один из приоритетов государственной политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как повысить эффективность в строительной отрасли на неделе обсуждали во Дворце Независимости. В ближайшие годы в стране продолжат поэтапно наращивать темпы строительства. Речь и об арендном жилье, и о квартирах для многодетных семей. Кроме того разрабатывают и более удобные финансовые инструменты для приобретения собственных квадратных метров.

Строительство – ключевая сфера, которая во многом определяет развитие экономики – глобально, и решает важнейший вопрос о крыше над головой для каждого – в частности.

Два года назад в Минске прошел масштабный семинар-совещание. Тогда устроили разбор полётов для всей отрасли, обсудили существующие проблемы и договорились, как работать дальше. На неделе во Дворце Независимости сверили часы. Александр Лукашенко: я неоднократно поднимал вопрос о том, что в строительной отрасли всё слишком зарегулировано

Взятые в 2019 году темпы по строительству в нынешнем, несмотря на все кризисы, снижать не планируют. По итогам года в стране возведут 4 миллиона квадратных метров жилья. В приоритете – многодетные семьи. Они не должны ждать своей очереди больше года. Эта тема на личном контроле Александра Лукашенко. Александр Лукашенко: возведение жилья является приоритетом государственной политики в строительной отрасли

Кстати, первым областным центром, который предоставил возможность построить жилье с господдержкой многодетным, семьям с детьми-инвалидами, сиротам, стал Витебск. Уже начали предлагать жилье молодым семьям с двумя детьми – это самая большая категория очередников. В целом, в городе 27 тысяч нуждающихся стоят на очереди. В 2020 году планируют ввести в эксплуатацию 153 тысячи квадратных метров жилья.

Марина Арещенко, начальник управления строительства Витебского горисполкома:

Около 31 тысячи квадратных метров запланировано ввести в эксплуатацию, дома с государственной поддержкой. Поэтому мы пригласили всех многодетных семей, желающих осуществлять строительство с государственной поддержкой (а это в виде льготного кредита либо предоставление одноразовой субсидии). Также пригласили граждан, имеющих внеочередное право, которых я перечислила. Сегодня многодетная семья, становясь на учет нуждающихся, имеет возможность сразу прийти и быть направленной на строительство квартиры. Исходя из своего желания, возможностей, все варианты есть: и 1-комнатные, и 2-комнатные, и 3-комнатные квартиры.

В будущую пятилетку в стране продолжат поэтапно наращивать темпы жилищного строительства. Речь и об арендном жилье, и жилье для многодетных семей. Сейчас разрабатывают удобные финансовые инструменты для приобретения собственных квадратных метров. Как будут развиваться города-спутники и когда заработает указ об ипотеке? Что обсуждали на совещании по строительной отрасли

Во время совещания Президент поддержал предложения правительства постепенно увеличивать объемы жилищных застроек. Одна из ключевых задач – не допустить перенаселения Минска. Для этого нужно развивать города-спутники, пока же есть ряд сдерживающих факторов, предстоит пересмотреть генпланы. Примеров для других может быть Смолевичи, там в последнее время активизировали строительство.