Александр Лукашенко: я неоднократно поднимал вопрос о том, что в строительной отрасли всё слишком зарегулировано

Новости Беларуси. Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли.

Относительно работы стройотрасли Президент отметил, что возведение жилья – приоритет госполитики. Комплекс задач детально разобрали два года назад и выработали действия по повышению эффективности работы отрасли. Александр Лукашенко о забастовках на предприятиях: если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство В первом полугодии строители показали хорошие результаты – плюс 6 % к уровню прошлого года. По итогам 2020-го планируется выполнение всех показателей по вводу жилья. Обсудили и стоимость «квадратов» с учетом господдержки. Цена – чуть более 1000 рублей. Учитывают формулу: средняя стоимость одного метра не выше средней зарплаты по стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, как было отмечено в Послании, в первом полугодии строители сработали неплохо. Почти 106 % к уровню прошлого года. В этой связи я хотел бы узнать, как вы планируете и чего вы ожидаете по итогам года? Как обстоят дела с экспортом строительных услуг и материалов в сложившейся ситуации? Какие проблемы вы видите в развитии индустрии? Во-вторых, важнейшим приоритетом государственной политики в отрасли всегда являлось жилищное строительство. Как регионами решается задача по ликвидации очереди среди многодетных семей? Какие меры приняты по развитию рынка арендного жилья, увеличению доли домов, возведенных за счет средств ведомств и предприятий? Что сделано для того, чтобы строить больше малоэтажного, индивидуального жилья? И, конечно же, необходимо не забывать и шире использовать электричество, применять его для отопления в новых домах, оборудовать их электроплитами.

В-третьих, в свое время мы провели масштабную модернизацию предприятий строительного комплекса, куда были вложены колоссальные бюджетные и банковские ресурсы. Приняли недавно дополнительные меры, направленные на стабилизацию работы этих предприятий. Как выполнены эти задачи, как они выполняются? Возвращаются ли выделенные средства? В-четвертых, я неоднократно поднимал вопрос о том, что в строительной отрасли все слишком зарегулировано‚ а нормы и правила, применяемые при проектировании, строительстве и приемке объектов в эксплуатацию, являются излишними. Эти нормы многие уже морально устарели и нуждаются в кардинальной переработке и оптимизации. Соответствующие решения были приняты. Изменили ли мы эти нормы? Убрали ли бюрократию лишнюю? Подняли ли эти нормы, как у нас принято говорить, до уровня европейских стандартов? Что с этим вопросом?