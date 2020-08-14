Александр Лукашенко: возведение жилья является приоритетом государственной политики в строительной отрасли

Новости Беларуси. Важнейшим приоритетом государственной политики в строительной отрасли всегда являлось возведение жилья. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 августа на совещании по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил позитивные итоги работы отрасли в первом полугодии этого года – почти 106% к уровню 2019-го. Глава государства поинтересовался, какие итоги ожидаются по окончании года, как обстоят дела с экспортом строительных услуг и материалов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Важнейшим приоритетом государственной политики в отрасли всегда являлось жилищное строительство. Как регионами решается задача по ликвидации очереди среди многодетных семей? Какие меры приняты по развитию рынка арендного жилья, увеличению доли домов, возведенных за счет средств ведомств и предприятий? Что сделано для того, чтобы строить больше малоэтажного, индивидуального жилья?