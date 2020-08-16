Александр Лукашенко: нам предложили «ланцуг» от Вильнюса до Киева. Это санитарный кордон, который мы разрушили в середине 1990-х

Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первый раз понадобилась помощь народа. И даже не для того, чтобы защитить его – главу государства. Чтобы сохранить свою Беларусь, сберечь будущее своих детей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам предложили «ланцуг» от Вильнюса до Киева. Мы туда поставим больше 300 тысяч наших людей. Этот «ланцуг» – санитарный кордон, который мы разрушили в середине 1990-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом! Мы не должны стать отхожим местом для Европы!