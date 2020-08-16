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Александр Лукашенко: нам предложили «ланцуг» от Вильнюса до Киева. Это санитарный кордон, который мы разрушили в середине 1990-х

16 августа 2020 17:49
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Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко выступил в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Александр Лукашенко: нам предложили «ланцуг» от Вильнюса до Киева. Это санитарный кордон, который мы разрушили в середине 1990-х-1

Первый раз понадобилась помощь народа. И даже не для того, чтобы защитить его – главу государства. Чтобы сохранить свою Беларусь, сберечь будущее своих детей.    

Александр Лукашенко: нам предложили «ланцуг» от Вильнюса до Киева. Это санитарный кордон, который мы разрушили в середине 1990-х-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Нам предложили «ланцуг» от Вильнюса до Киева. Мы туда поставим больше 300 тысяч наших людей. Этот «ланцуг» – санитарный кордон, который мы разрушили в середине 1990-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом! Мы не должны стать отхожим местом для Европы!  

Александр Лукашенко: нам предложили «ланцуг» от Вильнюса до Киева. Это санитарный кордон, который мы разрушили в середине 1990-х-7

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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