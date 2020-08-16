Как сделать арбузный сок? Делимся простым рецептом

Новости Беларуси. Запасливые хозяйки делятся рецептами закаток на зиму. Из арбузов варят варенье, маринуют в банках, готовят мёд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Иван Федотов, агроном сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:

Арбуз – это не только вкусно и сладко. В арбузе много витаминов: С, В1, В2. В нём много клетчатки, что способствует выводу холестерина из организма. Употребляют не только в свежем виде, некоторые хозяйки закатывают на зиму. Высушивают корку в духовке и делают настои. «Хозяйство не боится экспериментов». Как в Могилёвской области выращивают арбузы

Для нашей съёмочной группы повара «Рассвета» выжимают сок. Его, кстати, можно тоже закатать. И тогда полезным витаминным фрешем можно лакомиться даже зимой.





Для начала нужно взять арбуз, вымыть его под проточной водой. Нарезать на кусочки, отделить косточки от мякоти. Пропустить через соковыжималку.