Как сделать арбузный сок? Делимся простым рецептом

Новости Беларуси. Запасливые хозяйки делятся рецептами закаток на зиму. Из арбузов варят варенье, маринуют в банках, готовят мёд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Запасливые хозяйки делятся рецептами закаток на зиму. Из арбузов варят варенье, маринуют в банках, готовят мёд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Иван Федотов, агроном сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:
Арбуз – это не только вкусно и сладко. В арбузе много витаминов: С, В1, В2. В нём много клетчатки, что способствует выводу холестерина из организма. Употребляют не только в свежем виде, некоторые хозяйки закатывают на зиму. Высушивают корку в духовке и делают настои.
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Для нашей съёмочной группы повара «Рассвета» выжимают сок. Его, кстати, можно тоже закатать. И тогда полезным витаминным фрешем можно лакомиться даже зимой.
Для начала нужно взять арбуз, вымыть его под проточной водой. Нарезать на кусочки, отделить косточки от мякоти. Пропустить через соковыжималку.
Для того, чтобы закатать на зиму, в такой сок нужно добавить лимонную кислоту, чтобы он не терял свой цвет.