Как будут развиваться города-спутники и когда заработает указ об ипотеке? Что обсуждали на совещании по строительной отрасли

Новости Беларуси. Возведение жилья – приоритет государственной политики в строительной отрасли. Об этом глава государства заявил 14 августа во время совещания об актуальных вопросах функционирования и повышения эффективности строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплекс задач сферы детально разобрали 2 года назад и выработали решения по повышению эффективности её функционирования. Президент отметил, что в первом полугодии строители показали хорошие результаты – почти 106 % к уровню 2019 года. Ко всему, по итогам 2020-го планируется выполнение всех показателей по вводу в эксплуатацию жилья. Обсудили и стоимость «квадратов» с учётом господдержки, цена вопроса – чуть больше 1000 рублей. Здесь учитывают формулу: средняя стоимость квадратного метра – не выше средней зарплаты по стране.

Александр Лукашенко: я неоднократно поднимал вопрос о том, что в строительной отрасли всё слишком зарегулировано В будущую пятилетку в стране продолжат поэтапно наращивать темпы жилищного строительства. Речь и об арендном жилье, и жилье для многодетных семей. Кроме того, разрабатываются специалистами и удобные финансовые инструменты для приобретения собственных квадратных метров.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:

В апреле был принят указ об ипотечном кредитовании, и он вступает в силу через 6 месяцев после его официального публикования. То есть с апреля плюс 6 месяцев – и он заработает. Кроме того, готовится указ по жилищным строительным сбережениям, вот-вот он будет внесен на рассмотрение. Здесь целый комплекс нормативных документов, который уже прошел, и еще ряд документов готовится к рассмотрению и принятию.

Затронули на совещании и тему развития городов-спутников. Генеральные планы Смолевичей, Руденска и Фаниполя скоро будут представлены для общественного обсуждения.

Александр Хижняк, директор научно-проектного РУП «Белниипградостроительства»:

Речь идёт о том, что нужно развивать не только жилищное строительство, но и создавать условия для того, чтобы у людей были рабочие места. В частности, вы знаете, что город Смолевичи находится в связке с Китайско-Белорусским индустриальным парком «Великий камень». Естественно, люди будут работать там. Что касается Руденска, то там развивается крупный инвестиционный проект – БНБК. В этом градостроительном проекте принято решение о формировании промышленного парка «Руденск» на территориях, непосредственно прилегающих к площадке БНБК. Что касается Фаниполя, то там активно будет развиваться территория свободной экономической зоны «Минск», участок «Фаниполь». Поэтому именно эти города выбраны как пилоты по развитию в связи с тем, что там будет развиваться не только жилье, но и рабочие места для жителей.

Среди важных тем на совещании – и вопросы состояния дел на стекольных заводах. Обсудили выполнение задач по их загрузке и минимизации закупок стеклянной тары за рубежом. Профильные отечественные предприятия наращивают собственный выпуск.