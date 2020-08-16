Александр Лукашенко на митинге в Минске: «Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого»

Новости Беларуси. 16 августа Александр Лукашенко вышел к собравшимся из Дома правительства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Из окон этого здания на заре становления Беларуси нынешний Президент наблюдал, как несладко живется белорусам.
Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мёртвым, я этого не позволю вам»
Тогда он вышел на эту площадь и пообещал: просто не будет, но сделает все, чтобы белорусы были свободными.
Спустя четверть века история, к сожалению, повторяется. И он вынужден, как и тогда, вступиться за простых людей. Президент снял пиджак и без формальностей и долгих преамбул начал непростой, но такой важный разговор.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо вам, гомельчане! Мы прожили с вами четверть века трудных лет, и вы никогда меня не подводили. Спасибо вам, земляки-могилевчане и витебчане! Спасибо вам, жители Бреста и Брестской области, где прошли самые трудные годы моей молодости – военные годы. Спасибо вам, гродненцы! Именно тогда, в середине 1990-х, мы начали свою предвыборную кампанию с вас, гродненцы. Спасибо вам, минчане! За то, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции.
Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, своих жен, сестер и детей.