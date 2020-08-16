Александр Лукашенко на митинге в Минске: «Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого»

Тогда он вышел на эту площадь и пообещал: просто не будет, но сделает все, чтобы белорусы были свободными. Спустя четверть века история, к сожалению, повторяется. И он вынужден, как и тогда, вступиться за простых людей. Президент снял пиджак и без формальностей и долгих преамбул начал непростой, но такой важный разговор.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо вам, гомельчане! Мы прожили с вами четверть века трудных лет, и вы никогда меня не подводили. Спасибо вам, земляки-могилевчане и витебчане! Спасибо вам, жители Бреста и Брестской области, где прошли самые трудные годы моей молодости – военные годы. Спасибо вам, гродненцы! Именно тогда, в середине 1990-х, мы начали свою предвыборную кампанию с вас, гродненцы. Спасибо вам, минчане! За то, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции.