Линда Краенкова о нашей «диктатуре»: я не ощущаю это именно в Беларуси, а больше в Германии

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим последние новости политики, музыку патриотов и то, как можно любить Беларусь за границей. В гостях политолог Евгений Пустовой, музыкант, военный корреспондент Аким Апачев и артист, автор песен, композитор, политолог (Германия) Линда Краенкова.
Григорий Азаренок, СТВ:
Но вы в том числе как европеец неужели не ощутили, что тут «рэжым», что тут «дыктатура», что все прямо давит и хочет раздавить вас, просвещенного европейца? У нас же здесь диктаторский режим (он же везде хоккей насаждает), а вы взяли, надели хоккейную форму и поете такие прекрасные песни. Это как так случилось?
Линда Краенкова, артист, автор песен, композитор, политолог (Германия):
Ну, не знаю. В принципе, везде есть свои нюансы, в каждой стране. В каждой стране как-то давят, поэтому я не ощущаю это именно в Беларуси. Я это лично ощущаю больше (на моем примере) в Германии: как ко мне относятся тут, что про меня пишут и так далее. А в Беларуси у меня лично как раз не было проблем, наоборот – я приезжала туда всегда с удовольствием и приеду, надеюсь, скоро опять с удовольствием. И я не такой человек, который боится что-то высказать. Даже если что-то негативно о Президенте, я лично не боюсь. Не знаю, почему все говорят, что ой-ой-ой-ой.
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