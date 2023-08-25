Линда Краенкова о нашей «диктатуре»: я не ощущаю это именно в Беларуси, а больше в Германии

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим последние новости политики, музыку патриотов и то, как можно любить Беларусь за границей. В гостях политолог Евгений Пустовой, музыкант, военный корреспондент Аким Апачев и артист, автор песен, композитор, политолог (Германия) Линда Краенкова.

Григорий Азаренок, СТВ:

Но вы в том числе как европеец неужели не ощутили, что тут «рэжым», что тут «дыктатура», что все прямо давит и хочет раздавить вас, просвещенного европейца? У нас же здесь диктаторский режим (он же везде хоккей насаждает), а вы взяли, надели хоккейную форму и поете такие прекрасные песни. Это как так случилось?