«Эти ребята могли возникнуть где угодно». С чего началась военная слава «Вагнера»? Рассказал Аким Апачев

Григорий Азаренок, СТВ: Аким, ты также известен как автор самой известной песни о «Вагнере» – «Ща «Вагнера» подъедут», можно сказать, неофициального гимна этого подразделения. Вот «Вагнер» как культурный феномен, как русский феномен, как феномен культурной экспансии, не вечного вот этого интеллигентского поливания себя дерьмом, а феномен прорыва, развития, броска вперед, действительно есть в этом, ты уловил это в своем творчестве. Как ты это видишь?

Аким Апачев, музыкант, военный корреспондент:

Отмечу, что ЧВК «Вагнер» эффективно воюет не только с начала СВО, зарекомендовали себя и в Сирийской Арабской Республике, и в странах Африки. Песня «Лето и арбалеты», которая, как вы говорите, стала неофициальным гимном, это мне, конечно же, льстит, но я думаю, есть много песен, лично посвященных «вагнерам», но я выпустил еще в 2021 году, когда еще не так популярна была эта тема, когда только в узких кругах знали, кто же такие «вагнера». Они уже и тогда эффективно работали. Допустим, успех всей сирийской кампании – это, конечно же, заслуга в том числе ЧВК «Вагнер». Потому что самые сложные направления, участки фронта, первый и второй штурм – ребята себя зарекомендовали на высочайшем уровне. И тогда уже громили врагов нашего Богом хранимого Отечества.

Дальше будут, конечно, африканские страны. Один из главных эпизодов, как по мне, – это триполитанская кампания, триполитанский сход, когда эти формирования могли взять Триполи. Но там было политическое решение у штурма, поэтому «вагнера» уже выходили на марши, примерно на таком же, на котором они шли не так давно, выходили из Триполи. И по ним били «Байрактары», их кусали максимально, среда была максимально агрессивная. Вот тогда стало понятно, что они способны на большие броски. Для меня, если вот так, оторвавшись во времени, посмотреть, это такой новый наш русский гуляй-город. Люди оперативно собирались, возникали вообще в самых неожиданных местах, эффективно работали. И это же наводит страх, что эти ребята могли возникнуть где угодно. И где бы они ни возникали, там они несли славу.

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