Анорексии подвержены и балерины. Есть ли в Беларуси такая проблема?

Еще одна индустрия, требующая строгого соответствия роста и веса, – балет. Встать на пуанты, научиться красиво двигаться и добиться серьезных карьерных высот на сцене – мечта многих девочек. Но серьезные физические нагрузки, ежедневные репетиции и диеты выстраивают преграды на пути к балетному искусству, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Еще с детства балерин начинают подталкивать к тому, что им необходимо постоянно худеть. У многих из них создается неправильная связь: если я буду очень худой, то я точно стану успешной.

Ольга Гайко, солистка Большого театра Беларуси:

Конечно, мы должны следовать и отталкиваться, отходить от критериев и требований образа балерины – это легкость, аристократичность, эфемерность и какой-то неземной образ совершенно фантастический. И конечно, исходя из этого существуют определенные рамки и требования. И здесь существует определенная тонкая грань, которую нельзя переходить.

Анорексия в балете – частое явление, но мало кто в этом признается. Англичанка Маргарита Барбьери мечтала о карьере балерины, и у нее были все условия, чтобы ее мечта сбылась. Но вскоре врачи диагностировали у девушки анорексию. Это случилось после того, как преподаватели несколько раз намекнули, что ее телосложение неприемлемо для балета. Через год вес девушки составил всего 25 килограммов. Ольга Гайко:

Во многих театрах существуют такие жесткие меры, очень жесткие вычисления пропорциональные, но мне кажется, у нас здесь, в Минске, немножечко помягче, больше отдают предпочтение таланту и харизме. И можно простить, и на мой взгляд тоже, я всегда уверена в этом была, можно простить какой-то лишний килограмм, какой-то недочет, но если есть талант и харизма и вот это желание гореть на сцене.

Божена Еремич, руководитель Национальной школы красоты:

Для каждого человека его вес и рост, его внутренне состояние индивидуальны. Если не говорить про модельный бизнес, а просто для жизни, не нужно поддаваться этим соцсетям. На тебе 40 килограмм может смотреться просто ужасно, тебе будет тяжело жить, некомфортно, ты не будешь привлекателен и красив. Все же хотят быть красивыми. И наверное, большинство девушек для этого худеют, чтобы быть красивыми и привлекательными. Иногда это так портит человека. А когда это переходит все границы, это просто, мягко говоря, непривлекательно. Модель Твигги стала триггером. Как в мире зарождалась болезнь анорексия – подробности здесь. Ольга Гайко:

Если ты высокая и очень худая и действительно на грани ненабора веса, для меня это опасно для здоровья. Я придерживаюсь того, что главное здоровье, а потом все остальное. Потому что без здоровья нет никакого желания ничего делать. Поэтому для меня это главное. Зачастую родители сами начинают придумывать диеты для своих детей или использовать для этого модные, например, шоколадные диеты из интернета. При этом они забывают о самом главном. Ребенок должен получать столько калорий, сколько тратит. А кроме белков, жиров и углеводов в рационе должны быть аминокислоты, витамины, микроэлементы и минеральные вещества.

Олег Скугаревский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии БГМУ:

Влияние СМИ, соцсетей может быть только триггером, но только в отношении тех, кто к этому предуготован. И тогда возникает вопрос: кто ответственен за то, чтобы готовить детей к тому, чтобы они когда-то при плохом стечении обстоятельств стали доступны плохому влиянию соцсетей, СМИ? Ольга Гайко:

Я старюсь быть очень наблюдательной, очень тактичной и даже где-то психологом для своих учениц. Я не допускаю сейчас такого момента, чтобы у них возникла мысль так себя мучить, чтобы потерять здоровье. Потому что это будет и на моей совести, но для меня это неприемлемо. Растущий организм девочки, подростка, самое главное – это здоровье.

Профилактику психических заболеваний нужно начинать еще с раннего детства. Ребенок должен знать, что такое переходный возраст и как через него пройти. А подражание моделям и кумирам не всегда правильный вариант. Олег Скугаревский:

С 7 до 11 лет является таким щепетильным периодом, когда родители должны проявить много внимания пояснению и принятию, помощи ребенку принять то, как он выглядит, с его формой носа, пропорциями тела, видом щек, ушей. Объяснив ему что-то, как он выглядит, это идеально. Идеально, потому что так он создан, и вариантов нет.