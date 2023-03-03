«Чтобы таких компаний никогда не было у нас!» Почему Гайдукевич против брокеров?

Новости Беларуси. Белорусское законодательство регулирует работу брокеров только в нескольких сферах, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. В этот перечень попадают таможенные, страховые, биржевые брокеры и те, которые выступают в качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг. Сергей Шуманский, ведущий:

Деятельность кредитных брокеров не регулируется никакими законами: государственные структуры не ведут реестр брокеров, а последним не нужно ставить власти в известность о своей работе. Как не попасть в руки к мошенникам, какие изменения назрели в финансовом законодательстве страны и что делать с черными брокерами? Об этом и не только поговорили с депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олегом Гайдукевичем. В чем заключается деятельность банковских брокеров? Сергей Шуманский:

Вопрос один. Существуют банковские брокеры. Суть работы этих компаний – посредничество между гражданином, потенциальным клиентом и банком. Это вообще законно? Что они делают? Делают ли они что-нибудь?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это законно с точки зрения законодательства. Но на мой взгляд как депутата парламента это и недоработка законодательная, в том числе наша, которую мы должны исправить в дальнейшем. Потому что все-таки лазейки для мошенничества остались, и мы это видим по тому, что происходит. Случаи возбуждения в дальнейшем уголовных дел, мошенничества есть. И если брать чисто законодательство, то и лицензию имеют эти люди, компании, которые этим занимаются. Но если посмотреть на это глубже… Я буду добиваться (позиция правоохранительных органов схожа, Нацбанк будет придерживаться такой позиции, с каждым месяцем жестче и жестче), чтобы это все-таки было больше вотчиной государства. Мы должны создать условия, чтобы таких компаний никогда не было у нас. Самые жесткие должны быть условия. Табак, алкоголь, банковская деятельность должны быть в руках государства. Это не значит, что частных не должно быть. Но если частная компания не может показать реальные гарантии, что при любых форс-мажорных обстоятельствах человек как минимум вернет свои деньги, мы должны здесь навести порядок. Это все имеет очень слабое отношение к реальным деньгам. И не забывайте, что они на вас хотят заработать и заработают немало. Купят себе квартиры. Такие услуги должны оказываться бесплатно. У нас что, банки мало зарабатывают? Специалист в банке не может рассказать пенсионеру, какой кредит он может получить? На мой взгляд, это обман людей. Я не вижу в этом никакой пользы. Специальная прослойка создается. Неизвестно, может там и коррупция. Мы не знаем. Эти фирмы могут быть связаны с какими-то банковскими сотрудниками. Что там, святые люди? Сколько дел мы повозбуждали по банковской системе, по коррупционерам, по другим людям? На мой взгляд, это надо пресекать. Зачем эта фирма нужна? У нас маленькая, компактная страна, у нас не так много банков. Кредит – это довольно серьезная вещь, не каждый его потом выплатит. И что, в банке не могут дать консультацию, какой можно получить кредит?

Олег Гайдукевич:

Посмотрим на это с другой стороны. Банк кредит не дал, а через эту фирму каким-то образом кредит получают. Коррупция! Не поверю никогда в жизни. Значит, откат, деньги, эта фирма платит банковскому сотруднику взятку. Сажать надо! Я вам говорю это как человек, который отработал в ОБЭП огромное количество лет. Я не верю в эту кристальную честность. Есть и кристально чистые люди, их много, но коррупционеры сидели и сидят, взяточники сидели и сидят. Их надо безбожно выжигать, а на законодательном уровне любые лазейки, посреднические структуры убирать. Я не вижу проблем организовать консультацию людей. Что, у банка такой большой поток клиентов? Не могут справиться уже? Не успевают, что надо идти в какую-то фирму? Не верю в это. Увеличьте рабочий день, количество сотрудников. У нас банки не бедствуют, зарплаты у топ-менеджеров банков немаленькие. Пусть сам примет, поработает. Я в это не верю, это мошенничество, обман. Мы не в Африке, не в стране, где массово тысячи людей в день ходят. На мой взгляд, это все можно решить. Кстати, помню, эту проблему поднимал и Президент на одном из совещаний. Он про это говорил. И если до сих пор еще это не убрали, значит они не выполнили указание Президента. Надо разобраться, кто это не сделал. Должностные лица должны быстро принимать решение. Я как депутат обязательно про этот вопрос узнаю и подниму. Сажать надо! Пара уголовных дел когда будет, когда докажут эту схему, сразу желающих меньше станет. Ну и законодательно барьеры надо ставить. Как брокеры обманывают людей? Сергей Шуманский:

Вам можно и как юристу задать вопрос. Люди попали в такую ситуацию. Обратились якобы за помощью в получении кредита, заплатили деньги, никакой помощи не получили, кредита не получили. А если и получали кредит, то официально брали ответ от банка, что никакой организации-посредника у нас нет, мы сами вам дали кредит.

Олег Гайдукевич:

Это очень похожая схема со сдачей квартир в аренду. Было время, массово открывались фирмы, которые брали деньги за консультационные услуги, никаких квартир не предоставляли людям, давали левые варианты, которые давно сняты или не существуют. И потом люди с боем выбивали деньги. Более того, в ходе допроса этих людей мы как сотрудники правоохранительных органов узнавали, они признавались, что 30 человек пришли, мы взяли у 30-ти деньги. 10 придут требовать деньги назад и будут настаивать через различные правоохранительные структуры – мы вернем. А 20 не будут. Это наш доход, мы заберем. Здесь то же самое. Эта семья имеет право требовать – услуга не оказана. Я думаю, если настоять, они обязаны деньги вернуть. Это что за бред? Ничего не сделали, а деньги взяли. А сколько людей не пойдет? Плюнут, скажут: ну, заплатил и заплатил. Они за счет этого живут. Эти фирмы вообще не имеют никакого смысла существовать. Это глупость какая-то. Я могу понять – подбор авто. И то, сколько мошенничества в этой сфере?! Сам помню прекрасно случай, когда берут деньги, знакомому перекупу звонят и втюхивают машину, которую этот перекуп продает. Мы живем в век маркетинга. Сейчас неважно какую-то услугу оказать, а важно красиво ее прорекламировать, и человек поверит. Это как бесконечные интернет-семинары «Как создать семью», «Как сохранить семью». Смотришь, он пять раз разведен. «Как сохранить семью» – и деньги собирает. Свою не сохранил. «Как заработать миллион?» Сам никогда не заработал тысячи, зарабатывает за счет этих семинаров. Здесь то же самое – маркетинг, вера людей информации. Мы живем в эпоху информационной войны, и она проникла не только в политику, молодежную сферу, это все взаимосвязано, но и в экономику, и в заработок, где иногда нам продают воздух. И мы этот воздух с удовольствием с вами покупаем. Как это назвать? Мошенничество или нет? Если посмотреть чисто юридически, может и нет. Ты захотел – ты купил. Ты же понимал, что воздух покупаешь? Понимал. Захотел купить – купил. Но если посмотреть на это с точки зрения защиты наших людей, то мы еще можем здесь и не немножечко, а серьезно поработать, чтобы все-таки нашим людям воздух не втюхивали. Особенно пенсионерам. Здесь вообще жестко должно быть. Если пришел пенсионер, весь банк пусть выйдет, встретит и поможет решить. Я утрирую, но уж точно зарабатывать на бедных людях нельзя. Богатые пусть тратят. Но богатые таким не занимаются. Обычно на этом горят простые люди. Богатые сами создают такие схемы.

Законна ли деятельность брокеров? Сергей Шуманский:

Я начал изучать отзывы о конкретной компании, и у меня уже все соцсети забиты нативной рекламой, подобными компаниями. Их много. Как они вообще у нас появляются? Это же лицензионная деятельность, они получают лицензию, разрешение на работу. Олег Гайдукевич:

Получают разрешение на работу. И все будет по документам нормально. А в итоге будет вот такая деятельность, лишь бы собрать деньги. Эта деятельность абсолютно схожа с деятельностью по подбору квартир, но в этой сфере мы немножко порядок навели. Многие фирмы убраны с рынка. Со многими странами не сравнить, сейчас в этой сфере порядка гораздо больше. А эта сфера была в стороне. Казалось, что-то новое. Всегда, когда что-то новое появляется, услуга же эта новая, она всегда притягивает к себе таких людей – собрать деньги. Я думаю, что сейчас благодаря правоохранительным органам, которые уже получают огромное количество заявлений по этой тематике, мы проблему эту уберем, потому что практика в Беларуси быстрая. Правоохранители собирают опыт, обращаются в законодательные органы, мы быстро принимаем изменения в законодательство, плюс прокуратура делает представление в Нацбанк и в те органы, которые, например, регулируют разрешительную деятельность, выдачу лицензий, и это очень быстро регулируется. Поэтому то, что мы подымаем эти проблемы, обсуждаем в том числе на телевидении, ускорит сейчас этот процесс, чтобы бардака и преступлений в этой сфере было меньше. Белорусы обратились к брокерам за помощью. В итоге взяли кредит сами, ещё и остались должны посреднику. Подробности.