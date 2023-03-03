Ответственности избежать не удастся. Как продвигается расследование о геноциде белорусского народа?

Город Дзержинск. Виктория Прокудина. 29 лет. Нравственность и справедливость для ровесницы Конституции не пустые слова. Однажды, получив погоны, старший помощник прокурора Дзержинского района дала себе завет жить по чести и совести. Юриспруденция обязывает и воспитание.
Виктория Прокудина, старший помощник прокурора Дзержинского района:
Одним из важных дополнений в Конституции считаю внесение дополнений об обязанности каждого помнить, беречь и сохранять историко-культурное и духовное наследие нашей страны. Прокуратура проделала огромный труд в данном направлении. И очень много еще предстоит сделать. Сегодня прокуратура проводит предварительное расследование по уголовному делу о геноциде белорусского народа в период Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Максимально освещает итоги своей работы в СМИ, проводит просветительские мероприятия, беседы с гражданами, с учебными, трудовыми коллективами. Открывает выставки, дополняет экспозиции в музеях по всей нашей стране.
Уголовное дело, которое в 2021 году Генеральная прокуратура возбудила по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период, – дело правое. Вследствие зверства немецких оккупантов и их пособников погибли миллионы белорусов. Ответственности избежать не удастся. Потому что нашим детям мы должны передать правду и мир. А еще возможность строить свою жизнь, свое будущее, исходя из золотых букв Конституции – закона жизни, достоинства и гордости.
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