Ответственности избежать не удастся. Как продвигается расследование о геноциде белорусского народа?

Город Дзержинск. Виктория Прокудина. 29 лет. Нравственность и справедливость для ровесницы Конституции не пустые слова. Однажды, получив погоны, старший помощник прокурора Дзержинского района дала себе завет жить по чести и совести. Юриспруденция обязывает и воспитание.

Виктория Прокудина, старший помощник прокурора Дзержинского района:

Одним из важных дополнений в Конституции считаю внесение дополнений об обязанности каждого помнить, беречь и сохранять историко-культурное и духовное наследие нашей страны. Прокуратура проделала огромный труд в данном направлении. И очень много еще предстоит сделать. Сегодня прокуратура проводит предварительное расследование по уголовному делу о геноциде белорусского народа в период Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Максимально освещает итоги своей работы в СМИ, проводит просветительские мероприятия, беседы с гражданами, с учебными, трудовыми коллективами. Открывает выставки, дополняет экспозиции в музеях по всей нашей стране.