В Европе переписывают факты. Как белорусская Конституция защищает историю страны?

Город Минск. Олег Агиевец. 29 лет. За плечами специалиста два высших образования: медицинское и юридическое. Ровесник Конституции даже не сомневается, что каждое слово в Основном законе выверено с хирургической точностью. Вспоминает, студенты юрфака первым делом изучают Конституционное право. Это фундамент, на котором держится все законодательство. По сути, сердце, от работы которого зависит весь организм. К слову юридическому в свою очередь тоже необходимы своевременная диагностика. Поэтому год назад вместе с супругой пришли на участок, чтобы принять участие в Республиканском референдуме.

Олег Агиевец, консультант управления специализированной медицинской помощи главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:

Безусловно, очень важно то, что для белорусов не пустое слово наше прошлое, настоящее и будущее родной Беларуси, ведь белорусы хотят быть уверены в том, что государство будет иметь устойчивое развитие, где особое внимание уделяется опыту старшего поколения, его подвигам, они чтятся, ценятся. А также то, что семейные ценности определяются моральными нормами, которые закрепились в нашем обществе.

Выдержка из статьи 45. Часть 1:

Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение, за счет государственных средств в порядке, установленном законом. Граждане заботятся о сохранении собственного здоровья. Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания. Олег Агиевец:

Каждый из нас может и должен следить за собственным здоровьем, вовремя пройти обследование, отказаться от вредной привычки, заняться спортом. Это может себе позволить каждый вне зависимости от рода деятельности, места пребывания, возраста. «Страна сделала большой шаг в будущее». Почему обновление Конституции было необходимостью – подробности здесь. Вот такой эффект, казалось, только у одной статьи, а их 148 в основном правовом документе страны о жизни и будущем белорусов. Будущем, которое прорастает на почве прошлого. Для нашей страны доблестной, выстраданной. Поэтому долг по сохранению исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа в годы ВОВ – закон, который обсуждению не подлежит.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента:

Я приведу пример, который раскрывается у нас на глазах. Буквально год назад Президент при посещении Хатыни дал поручение председателю Минского областного исполнительного комитета: построить в Хатыни музей. Музей такой, чтобы каждый посетитель зашел туда, проникся духом и атмосферой трагизма тех событий. Выйдя далее из музея, посетив весь комплекс, сохранил в памяти этот ужас, который он испытал только при посещении музея и Хатыни. Передал это своим потомкам, чтобы помнили и такие трагические события больше не повторялись. Попытки переписать историю оскорбляют память. Война с памятниками тому подтверждение. В странах Европы, где еще вчера звучали аплодисменты советским воинам-освободителям, сегодня публично с присутствием официальных лиц и телетрансляциями сносят памятники. Ровняют с землей героизм и мужество. Переписывают учебники истории. Но разве этого не было?

Не замолчали еще и наши ветераны. Они дают завет от тех, кто прошел страшное лихолетье. Кто знает, что искры вечного огня – это в том числе их молодость, их надежды, их вера, их жизни.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:

Я сегодня обращаюсь к нашей молодежи. Мы прошли жизнь, мы в годы войны освобождали свою страну от фашистов. Мы добились, что наша советская армия, наш народ СССР победил фашистов. И сегодня, когда на календаре 2023 год, а мне скоро исполнится 100 лет, я обращаюсь к вам. Дорогие мои, нет ничего дороже, чем Родина. Родина – это все, что есть у нас, это идет от Родины. И мы, участники войны, победили войну, потому что наш лозунг: была бы наша Родина богата да счастливая, а выше счастья Родины нет в мире ничего.