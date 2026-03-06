Многодетной семье из Вилейского района подарили автомобиль

Пожелания услышали и реализовали. Инициативу Минского облисполкома поддержал Беларусбанк и выделил финансовую помощь на приобретение нового автомобиля. В семье Филистовичей воспитывается 11 детей, самому младшему еще нет и двух месяцев. Все вместе держат большое подворье. На 20 гектарах выращивают овощи и фрукты. Поэтому любая техника – от трактора до автомобиля – самая настоящая жизненная необходимость.

Олеся Филистович, многодетная мать:

Мы, наверное, еще будем приходить долго в себя. Нам, когда сказали, что нам выделило государство машину, что хотят поздравить, подарить на нашу семью, у нас слезы литься стали из глаз, потому что мы не ожидали. У нас уже есть список мероприятий, поездок таких, так сказать, и в замок, и в музей куда-то, и в аквапарк дети очень хотят. А так как у нас еще и подарили сертификат на аквапарк, то, конечно, мы однозначно поедем.

Отметим, что количество многодетных семей в Беларуси за последние пять лет увеличилось на 6 %. Им оказывается всяческая поддержка. Например, работает программа «Семейный капитал». Только за время ее действия открыто более 151 тысячи депозитных счетов.