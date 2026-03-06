Депутат Рады Арьев: либо Зеленский – идиот, либо подыгрывает Орбану

Депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что глава Украины Владимир Зеленский либо идиот, либо подыгрывает премьеру Венгрии Виктору Орбану. Об этом пишет РИА Новости.

Так он охарактеризовал угрозы Зеленского в адрес Орбана из-за блокирования Будапештом кредита ЕС для Киева.

По его мнению, такое поведение может быть либо ошибкой, либо игрой на руку Будапешту перед выборами.

Ранее венгрия заморозила транш в размере 90 миллиардов евро в преддверии поставок дизельного топлива, обвинив Украину в политизации срыва транзита нефти из РФ.

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