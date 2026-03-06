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Депутат Рады Арьев: либо Зеленский – идиот, либо подыгрывает Орбану

06 марта 2026 16:15
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Депутат Рады Арьев: либо Зеленский – идиот, либо подыгрывает Орбану-0

Депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что глава Украины Владимир Зеленский либо идиот, либо подыгрывает премьеру Венгрии Виктору Орбану. Об этом пишет РИА Новости.

Так он охарактеризовал угрозы Зеленского в адрес Орбана из-за блокирования Будапештом кредита ЕС для Киева.

По его мнению, такое поведение может быть либо ошибкой, либо игрой на руку Будапешту перед выборами.

Ранее венгрия заморозила транш в размере 90 миллиардов евро в преддверии поставок дизельного топлива, обвинив Украину в политизации срыва транзита нефти из РФ.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

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