Уверенность и гарантия! Рассказываем, какие выгодные и современные решения для бизнеса предлагает Сбер Банк

«Сделано в Беларуси» – бренд, который известен качеством во всем мире. Однако нередко эта популярность становится инструментом в руках недобросовестных производителей и продавцов. Что необходимо для защиты национальных компаний в современных реалиях – обсудили в Минске на международной конференции, сообщили в программе «Беларусь.Новости».

Площадка собрала представителей разных отраслей промышленности. Было отмечено, что роль экспорта в нашей стране высокая. И как показывает практика – наличие одной этикетки недостаточно. Все больше внимания в мире уделяется зарегистрированным товарным знакам и патентам. Причем эта область активно развивается. Участники форума рассмотрели и интернет торговлю.

Виталий Вабищевич, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Сегодня интернет-торговля: это электронные торговые площадки, и это новый вызов. Очень много есть и контрафактной продукции, а белорусскую продукцию любят подделывать. Очень любят подделывать, поэтому вопросов очень много. И как действовать предприятием, особенно на внешних рынках. Ведь действовать в России, может, в Индии нужно кардинальным образом по-другому защищать свой бренд. Поэтому наша задача – еще немножечко раскрыть географию.

Как защитить бренд от современных вызовов и недобросовестной конкуренции – в рамках форума обсудили порядка 150 компаний. Сегодня белорусский бизнес работает в турбулентных условиях. И именно в такие моменты особенно важно иметь рядом надежного и проверенного помощника. Генеральным партнером международной конференции выступил Сбер Банк. Благодаря гибким условиям сотрудничества и современным технологиям, клиенты банка получают возможность эффективно управлять финансовыми потоками, оптимизировать расходы и развивать свое дело.

Сергей Северин, исполнительный директор ОАО «Сбер Банк»:

Сбер Банк для бизнеса – это не только надежный финансовый партнер. Мы помогаем бизнесу развиваться. Многие индивидуальные предприниматели, которые пришли к нам, с нашей поддержкой вырастают, открывают юридическое лицо, совершенствуют свои технологии и набирают команды. Мы предлагаем бизнесу дистанционное оформление кредитов и открытие счетов, удобное приложение «СБОЛ» для ведения бизнеса, услуги мобильного эквайринга. Все это помогает оптимизировать бизнес процессы компаний. Современный предприниматель работает в условиях постоянных изменений. Именно поэтому особенно важно создавать площадки, на которых можно получать актуальную информацию, находить совместные решения релевантных вопросов и объединять усилия. Конференция Белорусской торговой промышленной палаты является ярким примером такой площадки.

Наши бренды нередко сталкиваются с недобросовестной конкуренцией на мировом рынке. Бывали и случаи кибер-атак, когда злоумышленники получали коммерческую информацию различных белорусских компаний и использовали ее в своих целях. Еще один вызов современности – освоение новых направлений поставок. Значение юридической защиты товаров в мире только растет.

Алексей Курман, генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности:

У нас в стране формируется трехступенчатая система охраны объектов интеллектуальной собственности – это международные системы регистрации охраны и защиты интеллектуальной собственности. «Сделано в Беларуси» – уже бренд. Важно его подтверждать и защищать. И мы знаем, что наши производители сталкиваются с производством контрафактной продукции, фальсифицированной продукции и именно интеллектуальная собственность помогает им очистить рынок от не оригинальных товаров.

Светлана Королева, управляющий партнер – директор компании по оказании услуг в области интеллектуальной собственности:

Наши компании я не могу сказать, что они не разбираются, они уже очень много понимают в этих вопросах, но мир не стоит на месте. Все в развитии. Поэтому компаниям тоже необходимо новые знания в этом направлении.