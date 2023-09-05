Анна Артамонова: дети не увидят родительский пример, если их не вытаскивать из телефона

Григорий Азаренок, СТВ:

Я понимаю, что в данный момент, нам, журналистам, государству, в принципе, противостоит огромная страшная силища, конгломерат – СМИ, социальные сети. И это не само по себе существует, вы как режиссер прекрасно понимаете: как там настроены алгоритмы, как это все действует. Более 30 институтов в Штатах, которые изучают психологию человеческих отношений, которые изучают вот, реально сидят и ломают голову, как им еще здесь сломать народ. Почему у них не получилось добить народ России, значит, чтобы он весь стал потребительским народом. Как этому противостоять сейчас?

Анна Артамонова, актриса, режиссёр, поэт, волонтёр:

Вообще, конечно, надо много уделять внимания детям, я как мать скажу. И когда мне говорят: вот надо собственным примером, не нравоучениями; они лучше смотрят на родителей и берут этот пример. Но на самом деле они не увидят никакой «собственный пример», если они будут торчать вот в этом прямоугольном ящичке, смартфоне. То есть, мне кажется, что надо оттуда вытаскивать, потому что неокрепшие мозги не готовы. И что бы мы не говорили, как бы мы им не объясняли, они все равно туда уйдут и будут «хлебать помои» и найдут то, что им нужно. Поэтому, мама плачет, у нее дочка думает по-другому, у кого-то сын думает по-другому. Мне кажется, что удивительно – там – нашу информацию не пропускают, стараются всё как-то закрыть. А у нас – льется. Вот с этим надо как-то бороться, как я думаю.

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