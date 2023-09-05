«Не оставит равнодушным никого». 16-й фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство» стартовал в Смоленске

Формирование единого культурного пространства и укрепление дружбы между Беларусью и Россией. Смоленск собирает участников фестиваля «Молодежь – за Союзное государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу страну на нем представят около 100 юношей и девушек. Это молодые исполнители, творческие коллективы и активисты БРСМ. Фестиваль по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России проводится вот уже в 16-й раз. Кроме концертов и конкурсов, запланированы встречи и круглые столы с обсуждением молодежных инициатив.

Анастасия Барановская, учащаяся Минского государственного колледжа искусств:

Я впервые на это конкурсе, интересно, как там все проходит: мероприятия, экскурсии, сам конкурс. Поэтому ожидаю положительные эмоции.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Та культура и творчество, богатейшая культуры Республики Беларусь, не оставит равнодушным никого из участников фестиваля. А это ребята со всех субъектов Российской Федерации, со всех областей Республики Беларусь. Каждый год наша молодежь пользуется серьезным успехом. И сегодня это порядка 100 молодых творческих исполнителей, представителей хореографии, эстрадного мастерства, которые на протяжении четырех дней проявят все самые лучшие качества.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Запланированы еще обязательно встречи и круглые столы с обсуждением молодежных инициатив в контексте развития Союзного государства. В этом году будет обсуждаться и роль присутствия молодежи в современном медиапространстве. Фестиваль играет огромную роль, это масштабное мероприятие, потому что самая главная его цель – объединение молодежных патриотических сил наших двух стран.