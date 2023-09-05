Их молоко одно из самых полезных. Вот как в Беларуси разводят альпийских коз

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Да уж, за этими пушистыми мордашками глаз да глаз нужен! Содержать своенравных альпийских коз ох как непросто. По секрету: любите животных и тогда они ответят вам тем же. Сельская романтика. Вдали от городской суеты заботливые фермеры разводят самую аристократичную породу коз. Внешность у белоснежных красоток необычная, но хорошо узнаваемая. А еще гордые альпийки очень трудолюбивы: дают больше трех тысяч литров молока в год.

Павел Климович, ветеринар-фельдшер:

Вот наши козы. Это 21 год, они еще не котные. Кормятся силосом, сеном, бывает, подкармливаем их морковкой, огурцы, яблоки, то есть едят витамины, поэтому такие гладкие и красивые. Молоко от них полезное. Даже детям, у кого пневмония особенно, ковид, очень полезно, потому что оно убивает туберкулезную палочку. Я сам пил молоко, были проблемы с легкими, я лечился.

Екатерина Кривель, оператор машинного доения:

Они как маленькие дети. 5 месяцев коза вынашивает. Рождаемся мы, растем. Молочком только поим. 6 раз поим сразу как рождаются. Потому уже на 5 раз через недели две.

В козьем гареме девчонки с характером. Каждая стремится быть в центре внимания. Увидев зрителей, они ловко запрыгивают на изгородь и давай позировать. Настоящие артистки. Павел Климович:

Корова, например, умное животное. У козы такого нет, она немножко тупа. Ее надо как-то заставить, чтобы она тебя полюбила и относилась более-менее. У них тоже свой характер есть. Есть такие, которые как ты ее ни воспитывай, она все равно будет делать по-своему. Приятный вкус и сливочный аромат молочных продуктов – результат правильного доения и хороших условий содержания животных.

Павел Климович:

Вот наш доильный зал. Это карусель, мы ее так называем. Собственного производства, директор сам рассчитал все. Сюда заходит коза с той стороны, там есть подгон. Заходит коза, засовывает голову и стоит раздатчик сразу, сыпет корм. Когда корм насыпался, коза наклоняет голову и ее зажимает. Если вдруг она дала мало молока или не дала его совсем, компьютер посчитал, что что-то с ней не то. И он ее в отдельную клетку поставил. Доят их два раза в сутки. Утром где-то в 6 часов утра и до 9, до половины 10. У нас их тут полторы тысячи всего вместе с молодняком. Доеных у нас около 800 голов.