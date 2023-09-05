Что заинтересовало гостей из Узбекистана в нашей медицине? Рассказал директор РНПЦ «Мать и дитя»
От АПК и промышленности до медицины и туризма. Визит парламентской делегации Узбекистана в Беларусь способен придать новый импульс сотрудничеству во всех сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом убеждены участники первого совместного женского бизнес-форума, который в эти дни проходит в нашей стране.
Еще одна секция форума, и знакомство с передовыми технологиями, и подготовка специалистов для сферы здравоохранения. Это одна из самых популярных локаций форума, где, как признаются наши доктора, гостям было интересно все: от изучения опыта акушерства и фармацевтики до кардиологии и онкологии.
Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Узбекистан тоже идет по оснащению своих перинатальных центров. Понятное дело, когда есть страна, у которой и опыт побольше, и специалисты владеют методиками уже достаточно давно, естественно, задача перенять, научиться работать на этом оборудовании, она востребована. Поэтому они к нам с удовольствием, с охотой приезжают. Не только что касается детства (неонатология, детская анестезиология), это и взрослая анестезиология, реанимация, это акушерство и гинекология, и генетика медицинская, перитонеальная диагностика. Эти виды востребованы.
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