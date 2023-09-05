Что заинтересовало гостей из Узбекистана в нашей медицине? Рассказал директор РНПЦ «Мать и дитя»

От АПК и промышленности до медицины и туризма. Визит парламентской делегации Узбекистана в Беларусь способен придать новый импульс сотрудничеству во всех сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом убеждены участники первого совместного женского бизнес-форума, который в эти дни проходит в нашей стране.

Еще одна секция форума, и знакомство с передовыми технологиями, и подготовка специалистов для сферы здравоохранения. Это одна из самых популярных локаций форума, где, как признаются наши доктора, гостям было интересно все: от изучения опыта акушерства и фармацевтики до кардиологии и онкологии.