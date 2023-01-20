Анкара первая из зарубежных столиц признала независимость Минска. Как строились белорусско-турецкие отношения?

Константин Герцев, корреспондент:

Не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна. Популярные строки советского поэта Михаила Исаковского. На сегодня Турция все чаще звучит как перспективное экономическое направление и как влиятельный игрок на международной арене. В 30-летие белорусско-турецких отношений мы решили подбить чек сотрудничества Минска и Анкары, заглянуть на внутреннюю кухню, где, как и принято на Востоке, палитра ароматов достойна отдельного блокбастера. Мы здесь, на берегах Босфора, где уже многие века сходятся главные дороги с Запада на Восток.

Стамбул – город славный, многострадальный, шумный и немного сумасшедший. На Босфоре люди начали селиться 7 000 лет назад. Великие империи как волны накатывали на эти берега и рушились здесь. Греки, персы, римляне. 2022-й – год нового нашествия. Правда, в руках не мечи да копья, а портфели с бизнес-предложениями. После событий февраля и введения западных санкций здесь шлюпке негде пришвартоваться, не то что тысячетонным танкерам. Турция – единственная страна блока НАТО, не прервавшая отношения с Беларусью и Россией. «Надо уметь разделять». Почему Турция не прекращает отношения с Беларусью, как остальные страны НАТО – подробности здесь. Фундамент белорусско-турецких отношений закладывали на руинах Советской империи. В декабре 1991 года Анкара первая из столиц зарубежных государств признала независимость Минска. Тогда же наша страна открыла двери для иностранных инвестиций. Среди бизнес-пионеров был и строительный магнат Али Риза. Именно ему столица благодарна за гостиницы международного класса.

Али Риза Арслан, председатель правления компании «EMSAS»:

Когда я приехал в Беларусь, мои друзья меня отговаривали что-либо здесь начинать. Но я поверил вам и не ошибся. Я очень горд тем, что первая гостиница мирового класса в вашей стране («Минск Отель») – проект моей компании. Ее оценили на самом высоком уровне, я получил благодарность из рук вашего Президента. Тогда же он спросил меня: могу ли я построить гостиницу, не уступающую ведущим отелям европейских столиц? Я ответил: конечно, господин Лукашенко. Через несколько лет мы открыли «Президент-Отель».

Новая глава 30-летней истории – очная встреча президентов в ноябре 2016-го. Стороны взглянули друг на друга совершенно иначе. Результат не заставил себя долго ждать: за год суммарный товарооборот между странами увеличился на треть. А по итогам 2021-го впервые перешел отметку в один миллиард долларов. Уровень поддержки действующего лидера среди турков только растет. Почему Запад недоволен политикой Эрдогана – подробности здесь.

Виктор Рыбак, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции:

Со 2 по 5 ноября в Стамбуле проходила международная выставка, очень крупная выставка под эгидой MUSIAD, Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей, более 40 белорусский предприятий, экспортеров, организаций приняли участие в этой выставке. Более 100 представителей белорусского бизнеса участвовали в это выставке. Второй пример, который хотел бы привести, это проведение в Стамбуле 5 ноября Второго белорусско-турецкого инвестиционно-делового форума. В некоторые павильоны к нам даже выстраивались в очередь, у нас есть конкретные примеры заключения контрактов на поставку белорусской продукции в Турцию прямо по результатам выставки. За 20 лет не могли сделать даже одну поставку. Почему игрушки «Полесье» стали так популярны в Турции – подробности здесь.