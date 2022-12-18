«Надо уметь разделять». Почему Турция не прекращает отношения с Беларусью, как остальные страны НАТО?

Новости Беларуси. Сейчас самое время для коррекции базовых настроек межгосударственных отношений, которые, возможно, зависли и требуют перезагрузки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Турция для белорусов – настоящая восточная сказка по системе «все включено», куда летают целые «Боинги», загруженные туристами под завязку.

Логично, что сфера услуг доминирует в экономике, да и конкурировать с турецким сервисом – плохая идея. Но вот в других областях мы можем выйти на пятизвездочное сотрудничество. Правда, эксперты по международной дипломатии отмечают, что в Турции многое строится на личных контактах. Налаживать связи отравился Костантин Герцев. Наш репортаж с берегов Босфора.

Два мира, два континента, четыре империи – один Стамбул. Ему судьбой было суждено стать торговой столицей мира. Город на берегах Босфора, соединяющий Черное и Мраморное моря. Европейскую и азиатскую цивилизации. Ежегодно порт Хайдар-паши обрабатывает более 1 200 судов. Но после событий февраля и введения западных санкций здесь шлюпке негде пришвартоваться, не то что тысячетонным танкерам. Турция – единственная страна блока НАТО, не прервавшая отношения с Беларусью и Россией.

Сельман Эсер, депутат парламента Турции от правящей Партии справедливости и развития:

Это жесткая позиция нашего президента Эрдогана и народа Турции. Мы не видим смысла в прекращении контактов с Минском и Москвой. Я вам даже больше скажу, мы хотим нарастить сотрудничество в этом направлении. Надо уметь разделять международную повестку от национальных интересов. При этом мы всегда будем за мир, но специально накалять ситуацию – это точно не про нас.