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«Надо уметь разделять». Почему Турция не прекращает отношения с Беларусью, как остальные страны НАТО?

18 декабря 2022 18:55
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Новости Беларуси. Сейчас самое время для коррекции базовых настроек межгосударственных отношений, которые, возможно, зависли и требуют перезагрузки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Турция для белорусов – настоящая восточная сказка по системе «все включено», куда летают целые «Боинги», загруженные туристами под завязку.  

«Надо уметь разделять». Почему Турция не прекращает отношения с Беларусью, как остальные страны НАТО? -1

Логично, что сфера услуг доминирует в экономике, да и конкурировать с турецким сервисом – плохая идея. Но вот в других областях мы можем выйти на пятизвездочное сотрудничество. Правда, эксперты по международной дипломатии отмечают, что в Турции многое строится на личных контактах.  

Налаживать связи отравился Костантин Герцев. Наш репортаж с берегов Босфора.  

«Надо уметь разделять». Почему Турция не прекращает отношения с Беларусью, как остальные страны НАТО? -4

Два мира, два континента, четыре империи – один Стамбул. Ему судьбой было суждено стать торговой столицей мира. Город на берегах Босфора, соединяющий Черное и Мраморное моря. Европейскую и азиатскую цивилизации. Ежегодно порт Хайдар-паши обрабатывает более 1 200 судов. Но после событий февраля и введения западных санкций здесь шлюпке негде пришвартоваться, не то что тысячетонным танкерам. Турция – единственная страна блока НАТО, не прервавшая отношения с Беларусью и Россией.  

«Надо уметь разделять». Почему Турция не прекращает отношения с Беларусью, как остальные страны НАТО? -7

Сельман Эсер, депутат парламента Турции от правящей Партии справедливости и развития:  
Это жесткая позиция нашего президента Эрдогана и народа Турции. Мы не видим смысла в прекращении контактов с Минском и Москвой. Я вам даже больше скажу, мы хотим нарастить сотрудничество в этом направлении. Надо уметь разделять международную повестку от национальных интересов. При этом мы всегда будем за мир, но специально накалять ситуацию – это точно не про нас.    

«Надо уметь разделять». Почему Турция не прекращает отношения с Беларусью, как остальные страны НАТО? -10

На дружбе двух лидеров Лукашенко и Эрдогана как раз и строятся белорусско-турецкие отношения. Новая глава 30-летней истории – очная встреча президентов в Минске в ноябре 2016-го. Стороны взглянули друг на друга совершенно иначе. Результат не заставил себя долго ждать: за год суммарный товарооборот между странами увеличился на треть. По итогам 2021-го впервые перешли отметку в один миллиард долларов.  

«Надо уметь разделять». Почему Турция не прекращает отношения с Беларусью, как остальные страны НАТО? -13

Виктор Рыбак, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции:  
Менталитет турецкого бизнеса все-таки отличается от белорусского. И если мы говорим о турецком бизнесе, то в основном это частные компании. Частные компании все-таки обладают большей гибкостью. Тем не менее мы всегда находим общий язык. И по итогам прошлого года мы увидели, что в нашем взаимном товарообороте дисбаланс сократился до двукратного значения. А был традиционно – в 4-5 раз объемы поставок турецкой продукции превышали объемы нашего экспорта.  

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# Беларусь-Турция # общество # Константин Герцев # Виктор Рыбак # Сельман Эсер # Фотофакт

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