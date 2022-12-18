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За 20 лет не могли сделать даже одну поставку. Почему игрушки «Полесье» стали так популярны в Турции?

18 декабря 2022 18:58
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Новости Беларуси. Сейчас самое время для коррекции базовых настроек межгосударственных отношений, которые, возможно, зависли и требуют перезагрузки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Турция для белорусов – настоящая восточная сказка по системе «все включено», куда летают целые «Боинги», загруженные туристами под завязку.  

«Надо уметь разделять». Почему Турция не прекращает отношения с Беларусью, как остальные страны НАТО?  

За 20 лет не могли сделать даже одну поставку. Почему игрушки «Полесье» стали так популярны в Турции?-1

Более 120 компаний с турецким капиталом сегодня работают в Беларуси. Наш бизнес ведет себя поскромнее, но примеры успешной загранкооперации все-таки есть. Город Синоп стал инвестиционной площадкой для кобринского бренда игрушек «Полесье». С момента запуска, января 2020-го, производство нарастили в разы, только штат увеличился с 30 до 300 сотрудников.  

За 20 лет не могли сделать даже одну поставку. Почему игрушки «Полесье» стали так популярны в Турции?-4

Владимир Кивака, коммерческий директор компании «Полесье»:  
Турецкий рынок очень сильно защищен. Здесь высокие пошлины на ввоз импортной продукции. И мы за практически 20-летнюю свою деятельность не смогли сюда сделать ни одной поставки. Из-за того, что пошлины высокие, здесь очень хорошо развито именно внутреннее производство. Однозначно нам здесь нужно было быть. Вот мы и здесь.  

За 20 лет не могли сделать даже одну поставку. Почему игрушки «Полесье» стали так популярны в Турции?-7

На ежегодной международной выставке сувениров в Стамбуле павильон «Полесье» один из крупнейших. Здесь и товар воочию можно посмотреть, и бизнес-переговоры провести. Кстати, за столом партнеры из Ирака, в планах поставка рекордной партии игрушек для развлекательных центров Эрбиля.  

За 20 лет не могли сделать даже одну поставку. Почему игрушки «Полесье» стали так популярны в Турции?-10

Енер Динчкурт, директор предприятия Polesie TR:  
На старте было непросто заявить о себе и потеснить китайские игрушки, которые заполонили всю страну. Но сегодня бренд «Полесье» в Турции знают и выбирают за счет нашего качества. Мы используем лучшее российское и турецкое сырье, что, в свою очередь, гарантирует нам бесперебойность производства. Сегодня мы ведем переговоры с американской сетью детских супермаркетов, и я думаю, что уже в ближайшее время начнем отгружать для них товар.  

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# Предприятия Беларуси # общество # Константин Герцев # Енер Динчкурт # Владимир Кивака # Фотофакт

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