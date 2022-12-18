За 20 лет не могли сделать даже одну поставку. Почему игрушки «Полесье» стали так популярны в Турции?

Новости Беларуси. Сейчас самое время для коррекции базовых настроек межгосударственных отношений, которые, возможно, зависли и требуют перезагрузки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Турция для белорусов – настоящая восточная сказка по системе «все включено», куда летают целые «Боинги», загруженные туристами под завязку. «Надо уметь разделять». Почему Турция не прекращает отношения с Беларусью, как остальные страны НАТО?

Более 120 компаний с турецким капиталом сегодня работают в Беларуси. Наш бизнес ведет себя поскромнее, но примеры успешной загранкооперации все-таки есть. Город Синоп стал инвестиционной площадкой для кобринского бренда игрушек «Полесье». С момента запуска, января 2020-го, производство нарастили в разы, только штат увеличился с 30 до 300 сотрудников.

Владимир Кивака, коммерческий директор компании «Полесье»:

Турецкий рынок очень сильно защищен. Здесь высокие пошлины на ввоз импортной продукции. И мы за практически 20-летнюю свою деятельность не смогли сюда сделать ни одной поставки. Из-за того, что пошлины высокие, здесь очень хорошо развито именно внутреннее производство. Однозначно нам здесь нужно было быть. Вот мы и здесь.

На ежегодной международной выставке сувениров в Стамбуле павильон «Полесье» один из крупнейших. Здесь и товар воочию можно посмотреть, и бизнес-переговоры провести. Кстати, за столом партнеры из Ирака, в планах поставка рекордной партии игрушек для развлекательных центров Эрбиля.