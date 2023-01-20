Уровень поддержки действующего лидера среди турков только растёт. Почему Запад недоволен политикой Эрдогана?

Западные страны не покидает мысль наказать турецкие компании за продолжение сотрудничества с Россией и Беларусью. Пожалуй, единственное препятствие на их пути – президент Эрдоган и его решительная позиция в вопросе защиты национальных интересов. Он не стесняясь ставит на место лидеров европейской дипломатии, среди контраргументов политика: голос Турции в вопросе членства Швеции и Финляндии в НАТО, решение зернового кризиса, посредничество в урегулировании украинского конфликта. «Голос Турции становится решающим». Какое значение у этой страны в мире – подробности здесь.

Обстановка в Турции перед президентскими и парламентскими выборами, которые должны пройти в один день – 18 июня, больше напоминает кипящий котел, куда западные страны активно подливают масло. В середине декабря суд Стамбула приговорил мэра города Экрема Имамоглу к двум годам и семи месяцам лишения свободы за оскорбление Центризбиркома, В американской прессе такое решение сразу окрестили политическим убийством главного конкурента. В Швеции даже запустили конкурс на «лучшее оскорбление» турецкого президента и подвесили имитирующую его куклу. А в Британии агентство Reuters сообщило об открытии вакансии для журналистов, желающих писать негативные статьи в адрес Эрдогана.

Виктор Рыбак, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции:

Президенту Эрдогану нам не нужно делать рекламу, все сделает он сам, его команда, соратники. Он чувствует в себе силы. Благодаря президенту Эрдогану мы видим Турцию мощной державой. Те обороты, которые набирает президентская гонка, а она уже по сути началась, сомнений нет, что действующий президент добьется поставленных целей.

Константин Герцев, корреспондент:

Еще один стратегический и политический ход Эрдогана – это открытие мечети Айя-София. 85 лет после объявления Ататюрком Турции светским государством здесь был один из красивейших музеев Стамбула. Но в этом году Эрдоган решил все переиграть, как он сказал, восстановить историческую справедливость. Но почему он решил пойти вопреки заветам лидера нации, кумира миллионов Ататюрка? Политическая верхушка Турции считает, что это выгодный политический ход в преддверии выборов, который обеспечит поддержку большинства мусульман и гарантирует минимум 50 % голосов.

Cудя по недавним опросам, уровень поддержки действующего лидера среди турков только растет, его все чаще сравнивают с «отцом нации» Ататюрком. Именно он создал новую светскую Турцию с законами и устоями, отличными от других стран мусульманского мира. Эрдоган тоже решил оставить свой след в истории и провел эпохальный ребрендинг международного имиджа страны. Анкара первая из столиц зарубежных государств признала независимость Минска. Как строились белорусско-турецкие отношения – подробности здесь.