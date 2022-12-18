«Гомсельмаш» начнёт сотрудничество с турецкой компанией. И вот почему это очень выгодно

Новости Беларуси. Сейчас самое время для коррекции базовых настроек межгосударственных отношений, которые, возможно, зависли и требуют перезагрузки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Турция для белорусов – настоящая восточная сказка по системе «все включено», куда летают целые «Боинги», загруженные туристами под завязку. «Надо уметь разделять». Почему Турция не прекращает отношения с Беларусью, как остальные страны НАТО?

Константин Герцев, корреспондент:

Количество различных бизнес-встреч, форумов, выставок просто зашкаливает. Практически каждый день что-то проходит. Благо, инфраструктура Стамбула позволяет проводить это все на достаточно высоком уровне. И вот, мы сейчас на одной из очередных таких выставок. Она имеет для Беларуси значимый характер – это сельхозвыставка Agroshow Eurasia. И поверьте, здесь белорусские и российские представители спокойно общаются с представителями из Германии, Италии и США. И делают просто бизнес. Потому что главное условие турецкой стороны, которая принимает это мероприятие, что бизнес идет без политики. Business only business. По-другому в Турции делать не привыкли. За 20 лет не могли сделать даже одну поставку. Почему игрушки «Полесье» стали так популярны в Турции?

Среди 80 заявленных участников есть и те, для кого Беларусь – уже потенциальный деловой партнер. Стамбульская компания UĞUR – один из ведущих турецких производителей гидравлических и пневматических систем. Как раз в этих комплектующих и заинтересован «Гомсельмаш». Представители белорусского промгиганта побывали на берегах Босфора в конце ноября, и, судя по настроению сторон, сотрудничеству быть.

Юнус Чамлытепе, торговый представитель компании UĞUR HİDROLİK:

Среди наших клиентов компании из США, Италии, Ирана и Узбекистана. Мы готовы к сотрудничеству с белорусской стороной и рассчитываем на объемы в несколько миллионов долларов. Наша делегация была с ответным визитом в Гомеле, размах производства поражает. Мы знаем, что после введения санкций спрос на гомельскую технику вырос в России, поэтому наше сотрудничество мы еще и расцениваем как потенциальный выход на российский рынок. При этом готовы помочь с презентацией техники «Гомсельмаш» на турецкой площадке, я думаю, она без проблем найдет здесь своего покупателя.