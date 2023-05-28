Как нейросети помогают врачам? В БГМУ создали уникальную программу

Новости Беларуси. Медицина – важная составляющая безопасности государства. Без здоровой нации никакой экономики не будет, об этом заявил глава государства на совещании по вопросам здравоохранения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко анонсировал это мероприятие еще во время Послания народу и парламенту. Тогда Президент предупредил, что в ближайшее время здравоохранение ждет настоящая встряска.

«Я не болею, не ухожу в отпуск». Кого в первую очередь заменит искусственный интеллект?

Внедряемые в медицину новые технологии и оборудование поражают. К сфере подключился еще и сверхразум. Наиболее широкое распространение нейросети в медицине получили именно в области работы с изображениями. В БГМУ создали программу, которая помогает исследовать патологию роста. Один из первых этапов ее диагностики – оценка костного возраста.

Григорий Карапетян, заведующий лабораторией информационно-компьютерных технологий БГМУ:

Костный возраст анализируется по состоянию вот этих центров оссификации. Их порядка 30. Для этого рентгенограмма левого запястья и по традиционной методике, которая применяется у нас в центрах, сравнивается с фотографиями из атласа. Довольно древняя методика – фотографии созданы в 1950-х годах. Процесс достаточно субъективный: один и тот же специалист может получить разный возраст. Поэтому была создана программа, в которой центр оссификации анализирует нейронная сеть. Красным она выделяет те картинки, на которых она обнаружила несоответствие календарного возраста костному возрасту.

Такая разработка значительно облегчает работу врачей, она применяется на практике.

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