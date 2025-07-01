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США объявили об ужесточении политики в отношении Кубы

01 июля 2025 17:05
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Вашингтон снова размахивает санкционным мечом. США объявили об ужесточении политики в отношении Кубы. Президент Трамп подписал меморандум, который предусматривает (цитата) поддержку экономического эмбарго островного государства и противодействие мерам по его отмене в ООН, а также других международных площадках, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США объявили об ужесточении политики в отношении Кубы-2

На подготовку конкретных шагов по исполнению указаний американского лидера министрам финансов и торговли дали 30 дней. А госсекретарю поручено составить список кубинских структур, которые якобы в непропорциональной мере получают выгоды от экономического взаимодействия с США. 

К слову, помимо прочего, в документе прописан запрет на туристические поездки американцев на остров. Подобные беспрецедентные меры осудили в Гаване и назвали преступной политику США, нарушающую права кубинской нации. 

Впрочем, незаконные рестрикции – это и то, что сближает Минск и Гавану. Санкции лишь стимулируют два государства к совместному поиску эффективных решений. Об этом, напомним, Александр Лукашенко заявил во время недавних переговоров с Президентом Кубы в Минске.

# Международная политика

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