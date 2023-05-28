Что не так со здравоохранением в регионах? Проверили ситуацию в Мстиславле

Новости Беларуси. Медицина – важная составляющая безопасности государства. Без здоровой нации никакой экономики не будет, об этом заявил глава государства на совещании по вопросам здравоохранения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко анонсировал это мероприятие еще во время Послания народу и парламенту. Тогда Президент предупредил, что в ближайшее время здравоохранение ждет настоящая встряска.

А еще прозвучал ключевой посыл, на что чиновникам следует обратить внимание в первую очередь. Это ситуация на периферии. По факту система здравоохранения работает. Взять хотя бы тот же пандемийный период. Справились! А по многим показателям мы лидируем в международных рейтингах. Освоили самые передовые технологии. Лечим сегодня те заболевания, которые еще буквально пару десятков лет назад звучали как приговор. Но это касается в первую очередь высших медицинских эшелонов – РНПЦ, республиканских клиник. А вот что происходит в участковых, районных больницах, куда нечасто ступает нога медицинских светил, но от этого люди там меньше не болеют, – это интересует главу государства.

Еще одна отсылка к Посланию. В разрезе темы здравоохранения там прозвучал важный тезис: медицина – краеугольный камень социальной справедливости. Так что до 1 января чиновникам придется установить ее там, где это еще пока больной вопрос. Таково глобальное требование. А уже через неделю на стол Президенту ляжет документ, который и станет своего рода «дорожной картой» по оздоровлению белорусской медицины. Полный анамнез проблемы собрала наш политобозреватель Виктория Ходосок.

Более 500 выполненных трансплантаций сердца, еще больше печени, сотни спасенных жизней малышей весом меньше килограмма, собственная вакцина от рака – ее клинические испытания показали лучшие результаты в мире. Белорусская медицина серьезно шагнула вперед. И мы уже по-хорошему привыкли гордиться большими достижениями, но потеряли из виду не менее важное звено.

Юрий Слободин, заместитель главного врача по хирургии Республиканского клинического центра Управления делами Президента Беларуси:

Мы в последнее время немножко увлеклись высокотехнологичными методами, показываем, что мы в трансплантации достигли чего-то, в большой онкохирургии… И немножко забыли про районный уровень. А ведь, на самом деле, вот эта вся высокотехнологичная помощь – как небоскреб, выстраивается на определенном фундаменте. И этим фундаментом является районный уровень. Анамнез районной больницы в Мстиславле не совсем печальный, но симптомы, как говорят сами же медики, ярко выражены. О проблемах с порога рассказывают пациенты учреждения. На вопрос – каких специалистов не хватает? – ответ находится быстро.

Алина Шекунова, жительница Мстиславля:

Так как нет лора, приходится ездить в Кричев. Недавно надо было ушки поверять, и мы поехали в Кричев ради этого. Сказанное мы, конечно же, проверили. И вот что ответили в регистратуре.

– А я хотела спросить талончик к лору.

– У нас лора нет уже почти что год. К терапевту, если какие-то жалобы, только к терапевту.

Итак, первый симптом – болезненный вид (учреждению уже нужен апгрейд), второй – кадровый криз. Помимо лора, здесь нет еще и дерматолога. А о стандартах диспансеризации, среди которых, например, маммография, пациентки даже и не слышали.

– Вас к маммологу или на маммографию отправляли?

– Нет, ни разу. Мне никто никогда не предлагал этого. Но согласитесь: врач – это больше чем просто профессия. Уж точно у таких специалистов на первом плане должны быть не деньги, а ответственность за свою работу и здоровье белорусов. Потому к подготовке специалистов есть вопросы. «Почему отвратительное образование даете в вузах?» Лукашенко раскритиковал обучение будущих медработников.

Претензии к Мстиславской больнице есть не только у пациентов. В начале года в гости сюда заглянула прокуратора. Анализ всего десятка медкарточек открыл глаза на качество проводимой диспансеризации.

Елена Рабыко, заместитель начальника управления КГК Могилевской области:

В ходе мониторинга были выявлены случаи непроведения женщинам в возрасте от 50 до 69 лет маммографии, которая является обязательной при проведении диспансеризации. Это обусловлено, конечно, отсутствием маммографов в самой центральной районной больнице. Но при организации этой деятельности, в общем-то, население направляется для прохождения этого исследования в Горецкую центральную районную больницу.