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Что не так со здравоохранением в регионах? Проверили ситуацию в Мстиславле

28 мая 2023 16:38
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Новости Беларуси. Медицина – важная составляющая безопасности государства. Без здоровой нации никакой экономики не будет, об этом заявил глава государства на совещании по вопросам здравоохранения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко анонсировал это мероприятие еще во время Послания народу и парламенту. Тогда Президент предупредил, что в ближайшее время здравоохранение ждет настоящая встряска. 

Что не так со здравоохранением в регионах? Проверили ситуацию в Мстиславле-1

А еще прозвучал ключевой посыл, на что чиновникам следует обратить внимание в первую очередь. Это ситуация на периферии. По факту система здравоохранения работает. Взять хотя бы тот же пандемийный период. Справились! А по многим показателям мы лидируем в международных рейтингах. Освоили самые передовые технологии. Лечим сегодня те заболевания, которые еще буквально пару десятков лет назад звучали как приговор. Но это касается в первую очередь высших медицинских эшелонов – РНПЦ, республиканских клиник. А вот что происходит в участковых, районных больницах, куда нечасто ступает нога медицинских светил, но от этого люди там меньше не болеют, – это интересует главу государства. 

Что не так со здравоохранением в регионах? Проверили ситуацию в Мстиславле-4

Еще одна отсылка к Посланию. В разрезе темы здравоохранения там прозвучал важный тезис: медицина – краеугольный камень социальной справедливости. Так что до 1 января чиновникам придется установить ее там, где это еще пока больной вопрос. Таково глобальное требование. А уже через неделю на стол Президенту ляжет документ, который и станет своего рода «дорожной картой» по оздоровлению белорусской медицины. 

Полный анамнез проблемы собрала наш политобозреватель Виктория Ходосок. 

Что не так со здравоохранением в регионах? Проверили ситуацию в Мстиславле-7

Более 500 выполненных трансплантаций сердца, еще больше печени, сотни спасенных жизней малышей весом меньше килограмма, собственная вакцина от рака – ее клинические испытания показали лучшие результаты в мире. Белорусская медицина серьезно шагнула вперед. И мы уже по-хорошему привыкли гордиться большими достижениями, но потеряли из виду не менее важное звено. 

Что не так со здравоохранением в регионах? Проверили ситуацию в Мстиславле-10

Юрий Слободин, заместитель главного врача по хирургии Республиканского клинического центра Управления делами Президента Беларуси: 
Мы в последнее время немножко увлеклись высокотехнологичными методами, показываем, что мы в трансплантации достигли чего-то, в большой онкохирургии… И немножко забыли про районный уровень. А ведь, на самом деле, вот эта вся высокотехнологичная помощь – как небоскреб, выстраивается на определенном фундаменте. И этим фундаментом является районный уровень. 

Анамнез районной больницы в Мстиславле не совсем печальный, но симптомы, как говорят сами же медики, ярко выражены. О проблемах с порога рассказывают пациенты учреждения. На вопрос – каких специалистов не хватает? – ответ находится быстро. 

Что не так со здравоохранением в регионах? Проверили ситуацию в Мстиславле-13

Алина Шекунова, жительница Мстиславля: 
Так как нет лора, приходится ездить в Кричев. Недавно надо было ушки поверять, и мы поехали в Кричев ради этого. 

Сказанное мы, конечно же, проверили. И вот что ответили в регистратуре. 

Что не так со здравоохранением в регионах? Проверили ситуацию в Мстиславле-16

А я хотела спросить талончик к лору. 
– У нас лора нет уже почти что год. К терапевту, если какие-то жалобы, только к терапевту. 

Что не так со здравоохранением в регионах? Проверили ситуацию в Мстиславле-19

Что не так со здравоохранением в регионах? Проверили ситуацию в Мстиславле-21

Итак, первый симптом – болезненный вид (учреждению уже нужен апгрейд), второй – кадровый криз. Помимо лора, здесь нет еще и дерматолога. А о стандартах диспансеризации, среди которых, например, маммография, пациентки даже и не слышали. 

Что не так со здравоохранением в регионах? Проверили ситуацию в Мстиславле-24

Вас к маммологу или на маммографию отправляли? 
– Нет, ни разу. Мне никто никогда не предлагал этого. 

Но согласитесь: врач – это больше чем просто профессия. Уж точно у таких специалистов на первом плане должны быть не деньги, а ответственность за свою работу и здоровье белорусов. Потому к подготовке специалистов есть вопросы. 

«Почему отвратительное образование даете в вузах?» Лукашенко раскритиковал обучение будущих медработников. 

Что не так со здравоохранением в регионах? Проверили ситуацию в Мстиславле-27

Претензии к Мстиславской больнице есть не только у пациентов. В начале года в гости сюда заглянула прокуратора. Анализ всего десятка медкарточек открыл глаза на качество проводимой диспансеризации. 

Что не так со здравоохранением в регионах? Проверили ситуацию в Мстиславле-30

Елена Рабыко, заместитель начальника управления КГК Могилевской области: 
В ходе мониторинга были выявлены случаи непроведения женщинам в возрасте от 50 до 69 лет маммографии, которая является обязательной при проведении диспансеризации. Это обусловлено, конечно, отсутствием маммографов в самой центральной районной больнице. Но при организации этой деятельности, в общем-то, население направляется для прохождения этого исследования в Горецкую центральную районную больницу. 

Что не так со здравоохранением в регионах? Проверили ситуацию в Мстиславле-33

Прямого сообщения между Мстиславлем и Горками нет. Добраться в соседний районный центр можно только с пересадками. Неудивительно, что из более чем 140 выписанных в этом году врачом-гинекологом направлений 60 – отказ от скрининга молочных желез. 

Что не так со здравоохранением в регионах? Проверили ситуацию в Мстиславле-36

Елена Александрова, акушер-гинеколог Мстиславской районной больницы: 
Может, если это в возрасте женщина, по состоянию здоровья ей тяжело доехать. 

Но сложно доехать – не аргумент. 

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# Учреждения здравоохранения # общество # Виктория Ходосок # Юлия Мычка # Фотофакт

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