Белорусские дзюдоисты вернулись домой после ЧЕ
Чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов до 18 лет прошел в Скопье с белорусским представительством. Наши атлеты впервые после международного бана выступили с национальной символикой и смогли завоевать бронзовые награды в командном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Национальном аэропорту триумфаторов встречали представители федерации, Министерства спорта, а также юные болельщики с плакатами и баннерами. 12 ребят представляли Синеокую на европейском первенстве.
В командной борьбе в формате стенка на стенку белорусы сотворили сенсацию, замкнув призовую тройку. Бронзовыми призерами стали Надежда Жукович, две Софии: Лисовская и Ярмонтович, а также парни Роман Кузнецов, Александр Алеников и Максим Строкун.
София Ярмонтович, бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо (U-18):
Гордость была за команду. Это было настолько приятно, не передать словами. Мы дали начало спорту нашему, дзюдо, новую стадию. Мы выиграли это третье место – это начало нового будущего.
Александр Алеников, бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо (U-18):
Дзюдо – один из самых тяжелых видов единоборства и самых конкурентных. Поэтому любая медаль такого уровня всегда будет добыта кровью и потом. Все-таки наш флаг поднялся над трибунами.
Три победы и одно поражение – хороший результат для старта в новом международном сезоне, считает старший тренер кадетской команды.
Александр Тимощик, старший тренер кадетской сборной Беларуси:
Мы приехали первый раз все с флагом. Я его три дня носил в рюкзаке, и очень сильно хотелось достать. И когда мы вышли в финальную часть бороться за третье место, я его уже держал наготове с надеждой, что мы его достанем, развернем, и весь мир увидит, что в нашей стране есть дзюдо, мы его любим, развиваем, готовы претендовать на самую высокую ступеньку мировых форумов.
Следующий старт у наших ребят – летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который пройдет в июле в Македонии.