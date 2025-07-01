Белорусские дзюдоисты вернулись домой после ЧЕ

Чемпионат Европы по дзюдо среди спортсменов до 18 лет прошел в Скопье с белорусским представительством. Наши атлеты впервые после международного бана выступили с национальной символикой и смогли завоевать бронзовые награды в командном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Национальном аэропорту триумфаторов встречали представители федерации, Министерства спорта, а также юные болельщики с плакатами и баннерами. 12 ребят представляли Синеокую на европейском первенстве. В командной борьбе в формате стенка на стенку белорусы сотворили сенсацию, замкнув призовую тройку. Бронзовыми призерами стали Надежда Жукович, две Софии: Лисовская и Ярмонтович, а также парни Роман Кузнецов, Александр Алеников и Максим Строкун.

София Ярмонтович, бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо (U-18):

Гордость была за команду. Это было настолько приятно, не передать словами. Мы дали начало спорту нашему, дзюдо, новую стадию. Мы выиграли это третье место – это начало нового будущего.

Александр Алеников, бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо (U-18):

Дзюдо – один из самых тяжелых видов единоборства и самых конкурентных. Поэтому любая медаль такого уровня всегда будет добыта кровью и потом. Все-таки наш флаг поднялся над трибунами.

Три победы и одно поражение – хороший результат для старта в новом международном сезоне, считает старший тренер кадетской команды.