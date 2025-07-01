Все больше здравомыслящих экспертов на Западе сегодня начинают понимать, что санкционная политика – а, например, тот же Евросоюз в этом, как никто, преуспел – это фактически выстрел себе же в ногу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все больше здравомыслящих экспертов на Западе сегодня начинают понимать, что санкционная политика – а, например, тот же Евросоюз в этом, как никто, преуспел – это фактически выстрел себе же в ногу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем с пролонгированной болью на долгие годы, а, возможно, и десятилетия. И под «болью» мы, конечно, подразумеваем полосу совершенно очевидной стагнации, в которую стремительно входит экономика Евросоюза. Ее причины, разумеется, разнообразны, но роль собственных рестрикций, а еще курс на тотальную милитаризацию, который буквально истощает бюджеты, нельзя недооценивать. «Европа на пороге зернового коллапса» или «ЕС на зерновых костылях» – вот такие заголовки все чаще фигурируют в авторитетных мировых изданиях. А там и вполне красноречивые цифры.
Удобрения для европейцев подорожали на 40-60 % всего за два года. При этом заметно выросли затраты на гектар посевов – на 210 евро подорожало топливо, а препараты для борьбы с вредителями и вовсе стали золотыми.
Если помножить все это на огромные потери от экстремальной погоды, а по данным Еврокомиссии, только во Франции и Германии пострадали 2/3 сельхозугодий, картина получается плачевная. Экспорт пшеницы из ЕС в нынешнем сезоне может скатиться до минимума.
Хотя в Министерстве сельского хозяйства США смотрят дальше и прогнозируют: «Европа впервые в истории может стать импортером зерна». Это цитата из-за океана. И вот тогда чиновникам в Брюсселе придется решать, что делать: отказаться от санкционного кнута или же объяснить рядовым европейцам, почему хлеб стал заметно дороже.
И это только пример с пшеницей! А если масштабировать рассуждения до европейской экономики в целом, то ее состояние «сравнимо с предсмертным» – это цитата из британской газеты Spectator. «Цены на энергоносители в ЕС в разы выше, чем в Азии и США, а рост ВВП в 2025 году не превысит и одного процента», – подчеркивает издание, а еще пишет о сокращении доли европейской стали на мировом рынке, падении выпуска автомобилей и закрытии миллионов ферм.
И вот на этом фоне еврочиновники работают над новыми санкциями в отношении Беларуси и России, а совсем не над тем, как, например, вернуть к жизни некогда авторитетный немецкий автопром, который, как утверждает американская медиакорпорация Politico, стремительно катится в пропасть. А в качестве одного из триггеров этого почти неуправляемого автопике издание также называет рост цен на энергоносители.
При этом с начала года в Германии зафиксировано рекордное количество банкротств – почти 12 тысяч компаний. И это абсолютный рекорд за последние 10 лет. «Ситуация на континенте становится все более мрачной», «МВФ подает сигнал о стагнации экономического роста в еврозоне» – такими заголовками пестрят нынешним летом мировые издания.