Все больше здравомыслящих экспертов на Западе сегодня начинают понимать, что санкционная политика – а, например, тот же Евросоюз в этом, как никто, преуспел – это фактически выстрел себе же в ногу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем с пролонгированной болью на долгие годы, а, возможно, и десятилетия. И под «болью» мы, конечно, подразумеваем полосу совершенно очевидной стагнации, в которую стремительно входит экономика Евросоюза. Ее причины, разумеется, разнообразны, но роль собственных рестрикций, а еще курс на тотальную милитаризацию, который буквально истощает бюджеты, нельзя недооценивать. «Европа на пороге зернового коллапса» или «ЕС на зерновых костылях» – вот такие заголовки все чаще фигурируют в авторитетных мировых изданиях. А там и вполне красноречивые цифры. Удобрения для европейцев подорожали на 40-60 % всего за два года. При этом заметно выросли затраты на гектар посевов – на 210 евро подорожало топливо, а препараты для борьбы с вредителями и вовсе стали золотыми.

Если помножить все это на огромные потери от экстремальной погоды, а по данным Еврокомиссии, только во Франции и Германии пострадали 2/3 сельхозугодий, картина получается плачевная. Экспорт пшеницы из ЕС в нынешнем сезоне может скатиться до минимума. Хотя в Министерстве сельского хозяйства США смотрят дальше и прогнозируют: «Европа впервые в истории может стать импортером зерна». Это цитата из-за океана. И вот тогда чиновникам в Брюсселе придется решать, что делать: отказаться от санкционного кнута или же объяснить рядовым европейцам, почему хлеб стал заметно дороже.