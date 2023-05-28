В Витебском районе могут закрыть 5 больниц! Жители обратились с жалобой в облисполком

Новости Беларуси. Медицина – важная составляющая безопасности государства. Без здоровой нации никакой экономики не будет, об этом заявил глава государства на совещании по вопросам здравоохранения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко анонсировал это мероприятие еще во время Послания народу и парламенту. Тогда Президент предупредил, что в ближайшее время здравоохранение ждет настоящая встряска. Понятное дело, что доступ в принципе к передовым технологиям должен быть не только в Минске. Ни в коем случае нельзя забывать о региональной медицине. «Я с вас шкуру сорву, но вы наведете там порядок!» Лукашенко жестко высказался о недочетах в здравоохранении.

Деревня Заполье. Витебский район. В прямом смысле край севера страны. До России порядка 15 километров. А до Витебска – областного центра – в четыре раза дальше. Путь не из близких. И один из них даже пролегает даже через паромную переправу. Почти 30 лет в деревне работает больница сестринского ухода. Медучреждение оказывает медпомощь жителям сельсовета. А это более 700 человек из 19 деревень. Когда-то на базе больницы был и зубной кабинет, и рентген, и даже возможность пройти физиотерапию. Сегодня услуги больницы куда поскромнее, но востребована она не меньше. Здесь же размещено 18 социальных коек сестринского ухода. И все они заняты. Под присмотром пожилые люди с разной судьбой.

У меня дом остался один – все! Никого няма. И дети в Витебске все... Раиса Марецкая – старейшина деревни Заполье. Решать сельские вопросы идут к ней. Но сейчас у местных жителей одна большая проблема на всех. Новость о закрытии Запольской больницы повергла их в шок.

Раиса Марецкая, жительница деревни Заполье:

Амбулатория будет, но нам надо больница. Потому что есть много людей одиноких. Некому их обслуживать. Они тут как дома. К ним приходят соседи, кто приходит на прием – заходит к ним. Они чувствуют себя как дома.

Тамара Аладьева, жительница деревни Заполье:

Или как-то сделать, чтобы какая-нибудь одна палата оставалась. Для больных. Не то, что уже которые лежат социальные, а чтобы было место. Чтоб уже не в город ехать.

Всего в списке пять больниц, которые планируют закрыть в Витебском районе. Конечно, это не медцентры с высокотехнологичным оборудованием. Но так или иначе людям нужна помощь врачей. Местные жители обратились с жалобой в облисполком. В ситуации уже разбирается прокуратура.

Игорь Лисовский, прокурор Витебского района:

Это значительно ухудшает положение жителей населенных пунктов – более четырех тысяч человек. Фактически при принятии решения о закрытии больниц изучение общественного мнения не проводилось. Пока больницы продолжают свою работу, что обусловлено вмешательством прокуратуры. Вопрос их закрытия поставлен на контроль.

Станислав Титович, главный врач Витебской центральной поликлиники:

Здесь остается функционировать полноценная амбулатория, которую возглавляет врач общей практики. И все те мероприятия, которые проводятся на уровне амбулаторного звена, будут проводиться. «История болезни» запольской больницы пока тщательно изучается. Один из вариантов – все же переезд отделения сестринского ухода в Витебск. Здесь уже готовится к открытию областной центр паллиативной медпомощи. Рассчитан он на 200 пациентов. Три отделения сестринского ухода и одно для тяжелобольных. Подход к каждому индивидуальный, учитывая специфику учреждения.