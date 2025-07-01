О реконструкции просили давно – как изменится мост через реку Мухавец в Бресте и перекроют ли движение?

Время наводить мосты, которые расширят возможности для города! В Бресте приступают к масштабной реконструкции моста через реку Мухавец. Артерия связывает один из самых густонаселенных районов города, где живет практически треть населения, с центром. Уже готова проектная документация. Новый мост станет шире и функциональнее. Архитектурное решение и декоративная подсветка позволят его сделать украшением города. На время работ движение транспорта не остановят, что потребует ювелирной работы от мостостроителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Реконструкция, о которой просили давно. Мост соединяет центральную часть города и новые микрорайоны, где суммарно проживают более 100 тысяч брестчан. Сооружение 60-х годов – старейшее из четырех существующих через реку Мухавец. Специалисты указывают на износ, а автолюбители жалуются на неудобство.

Только эксперты определяют техническую часть, а то, что требуется его расширение, как автолюбителю – да, требуется. Район новый, поэтому много людей, и в основном весь трафик идет в город. Есть дополнительные мосты, но данный мост пользуется популярностью.

Машин больше становится, район расширяется. И чем дальше, тем больше. Потому что особенно молодые семьи. Мне было очень тяжело добираться, даже хотя бы через мост. Там пешком быстрее было дойти, чем именно на автомобиле.

Во время первого этапа строительства выведут инженерные сети и оборудуют стройгородок. Уже в 2025 году – на втором этапе – приступят к строительству новой ветки – по сути, возведут рядом мост-дублер на две полосы. Этот шаг позволит перенаправить весь транспорт, чтобы демонтировать старое сооружение и возвести на его месте новое. Мост станет четырехполосным.