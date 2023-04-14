Анджелина Джоли ест паука! Что заставляет звёзд становиться такими гурманами?

«Это просто объедение! У мучного хрущака фруктовый привкус, а сверчки похожи на орех!» Популярная актриса Николь Кидман с удовольствием ест личинок и жуков. Больше всего ей понравились живые гусеницы табачного бражника, и теперь она всем рекомендует отведать это угощение, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Пока Николь Кидман ела червей, другая именитая поп-дива Голливуда Анджелина Джоли решила не стоять в стороне и отведала паука!

Что же заставило рафинированных красавиц включить в свое меню ползучих тварей? Явно не проблемы с финансами или продуктами питания. Все просто: это пошла в ход тяжелая артиллерия – реклама поедания насекомых голливудскими звездами. Ведь, по данным ООН, сегодня на Земле живут примерно 8 млрд человек, и население планеты растет! Совсем скоро это приведет к нехватке продуктов и голоду. Тем временем ученые уверяют: жуки и червяки – экологически чистая альтернатива мясу, причем давно известная даже белорусам.

Александр Чикилевский, шеф-повар:

Люди всегда ели каких-то тараканов, букашек и все остальное, пауков, например. Даже в белорусской кухне есть одно такое блюдо, когда жарили во фритюре пиявок. Можно сколько угодно брезгливо морщиться, но в настоящее время в Евросоюзе разрешено использовать в качестве «новой пищи» трех насекомых: домашнего сверчка, желтого мучного червя и перелетную саранчу. Муку из них добавляют в разные продукты: от хлеба до пирожных. Есть сверчковые фермы и в Беларуси. Впрочем, ни белорусы, ни западные европейцы пока переходить на альтернативу стейкам не хотят. Скорее, наоборот! Потребитель сегодня хочет попробовать что-то в классических рамках, но при этом необычное.