Анджелина Джоли ест паука! Что заставляет звёзд становиться такими гурманами?
«Это просто объедение! У мучного хрущака фруктовый привкус, а сверчки похожи на орех!» Популярная актриса Николь Кидман с удовольствием ест личинок и жуков. Больше всего ей понравились живые гусеницы табачного бражника, и теперь она всем рекомендует отведать это угощение, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Пока Николь Кидман ела червей, другая именитая поп-дива Голливуда Анджелина Джоли решила не стоять в стороне и отведала паука!
Что же заставило рафинированных красавиц включить в свое меню ползучих тварей? Явно не проблемы с финансами или продуктами питания. Все просто: это пошла в ход тяжелая артиллерия – реклама поедания насекомых голливудскими звездами. Ведь, по данным ООН, сегодня на Земле живут примерно 8 млрд человек, и население планеты растет! Совсем скоро это приведет к нехватке продуктов и голоду. Тем временем ученые уверяют: жуки и червяки – экологически чистая альтернатива мясу, причем давно известная даже белорусам.
Александр Чикилевский, шеф-повар:
Люди всегда ели каких-то тараканов, букашек и все остальное, пауков, например. Даже в белорусской кухне есть одно такое блюдо, когда жарили во фритюре пиявок.
Можно сколько угодно брезгливо морщиться, но в настоящее время в Евросоюзе разрешено использовать в качестве «новой пищи» трех насекомых: домашнего сверчка, желтого мучного червя и перелетную саранчу. Муку из них добавляют в разные продукты: от хлеба до пирожных. Есть сверчковые фермы и в Беларуси. Впрочем, ни белорусы, ни западные европейцы пока переходить на альтернативу стейкам не хотят. Скорее, наоборот! Потребитель сегодня хочет попробовать что-то в классических рамках, но при этом необычное.
Ольга Сотченко, ведущий инженер сектора стандартизации молочной отрасли РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:
У нас на рынке представлен настолько широкий ассортимент продуктов, что многие производители, чтобы быть в тренде, постоянно должны обновлять ассортимент. У нас увеличивается ассортимент сыров, мороженого с различными пищевкусовыми компонентами, не только фруктовыми. Появляется особый цвет продукта, например, сыры ярко-фиолетового цвета, красного цвета, мороженое черного цвета (с добавлением угля). Этот тренд на несколько избалованного потребителя.
Поэтому дальновидные предприниматели делают ставку вовсе не на членистоногих. А на здоровое питание из понятных продуктов. При этом учитывают тот факт, что на календаре не XVI и даже не XX век. Время меняется, другими стали и подходы к питанию.
Алексей Мелещеня, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
Глобальный такой тренд в том, что человечество существенно, учитывая интенсификацию и урбанизацию, переходит на другой тип проживания. Мы существенно за последние сто лет ушли от физического труда во многом. Это автоматизация, роботизация и так далее. Соответственно, то количество углеводов и жиров, которые давали энергетику, сегодня нет необходимости получать.
В любые эпохи рацион человека предполагает употребление животного белка. Получение мяса альтернативным путем давно заботит ученых. Эта тенденция нарастает, новых методов немало, какой из них войдет в нашу жизнь, покажет время. Но требования одинаковы: это должно быть идеальное комбо: полезно, недорого и несложно.
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