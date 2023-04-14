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Ярмарки, мастер-классы и дегустации. Рассказываем, какие пасхальные торжества проходят в Минске

14 апреля 2023 15:50
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Новости Беларуси. Православный мир в ожидании Светлой Пасхи. К великому празднику в торговом центре «Столица» открылись ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сегодня, 14 апреля, с 10 утра до 8 вечера можно было приобрести угощения к праздничному столу и поучаствовать в мастер-классах. Продолжат ярмарки работу и завтра.  

Чем наполнены интерактивные площадки, узнала Ангелина Валькович.  

Ярмарки, мастер-классы и дегустации. Рассказываем, какие пасхальные торжества проходят в Минске-1

Ангелина Валькович, корреспондент:  
Уже в это воскресенье православные христиане отметят Пасху. Сейчас же вовсю проходит подготовка. Главными атрибутами этого светлого праздника считаются сдобные куличи и крашеные яйца. А чтобы сделать стол разнообразнее и ярче, можно пройти мастер-классы.  

На которых обучат красиво делать из теста косички, ватрушки и крендельки. А после того, как они побывают в печи, готовое изделие оценить на вкус.  

Ярмарки, мастер-классы и дегустации. Рассказываем, какие пасхальные торжества проходят в Минске-4

Ангелина Валькович:  
Вместо традиционной посыпки украсить куличи можно будет вот такими фигурками, выполнены они из мастики. Интересным это занятие будет не только для детей, но и для взрослых.  

Подробности в видео.  

# Пасха # общество # Ангелина Валькович # Надежда Лазаревич # Надежда Лукашевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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