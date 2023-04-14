Ярмарки, мастер-классы и дегустации. Рассказываем, какие пасхальные торжества проходят в Минске

Новости Беларуси. Православный мир в ожидании Светлой Пасхи. К великому празднику в торговом центре «Столица» открылись ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сегодня, 14 апреля, с 10 утра до 8 вечера можно было приобрести угощения к праздничному столу и поучаствовать в мастер-классах. Продолжат ярмарки работу и завтра.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Уже в это воскресенье православные христиане отметят Пасху. Сейчас же вовсю проходит подготовка. Главными атрибутами этого светлого праздника считаются сдобные куличи и крашеные яйца. А чтобы сделать стол разнообразнее и ярче, можно пройти мастер-классы.

На которых обучат красиво делать из теста косички, ватрушки и крендельки. А после того, как они побывают в печи, готовое изделие оценить на вкус.