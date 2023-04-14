«Новое направление в пищевой промышленности Республики Беларусь». Теперь еду будут печатать на 3D-принтерах?

Представьте: вы выходите на улицу, вас греет солнце, и через 15 минут вы сыты! Не нужно тратить время и деньги на покупку и приготовление еды. Увы, сейчас это больше почва для фантастических фильмов, а не для реальной жизни. Чтобы питаться солнечной энергией, нам нужно ходить голыми, иметь перепонки между пальцами, и даже, возможно, вырастить целый парус! Но зато это так выгодно, а значит, вполне реально! Впрочем, будущее уже здесь, гораздо ближе, чем нам кажется. Одной из самых перспективных технологий в питании является 3D-печать, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ирина Колтович, завсектором комплексных исследований мясных продуктов РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

Это перспективное направление, это еда будущего. По оценкам некоторых экспертов, через 5-10 лет такая технология будет достаточно широко использоваться, в том числе такие принтеры могут появиться на кухне у каждой хозяйки. Еще в далеком 1931 году Уинстон Черчилль, сам того не зная, предсказал будущее, сказав: «Зачем выращивать целого цыпленка, чтобы съесть грудку или крылышко? Можно ведь выращивать эти части в отдельной среде». Звучало странно несколько десятков лет назад, но сегодня такие технологии уже существуют! И идея использования культуры тканей для «выращивания» частей мяса позиционируется как более эффективная, чистая и экологичная. В Беларуси напечатанную на принтере еду предлагают на любой вкус и другие потребности.

Ирина Колтович:

В Институте мясо-молочной промышленности создано новое направление в пищевой промышленности Республики Беларусь. Разработаны технологии производства эмульсии из сухих смесей на основе натурального мясного сырья (свинина, говядина, мясо цыплят бройлеров) для пищевого 3D-принтинга. Уникальность проекта состоит в том, что можно достаточно быстро изготавливать изделия оригинальной формы по специализированным заказам потребителей с учетом их индивидуальных физиологических потребностей. Пищевой 3D-принтер может в качестве наполнителей использовать и овощные пасты, и фруктовые пасты, и кондитерские муссы (желе, джемы) – это все можно. Представьте, что вы засыпали порошок в принтер, а он выдал вам котлету, омлет или пирожное. 3D-печать постоянно прогрессирует, и даже космонавтам предлагают сделать с ее помощью полноценный рацион, а не тюбики с пастой. А мечтали ли вы когда-нибудь о волшебной пилюле, которую съешь – и голод отступает надолго? Она тоже не будущее, а настоящее. Впрочем, сегодня это называется простым словом – коктейль. Особый коктейль.

Алексей Мелещеня, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

Мы привыкли что коктейли молочные либо на основе сока, а здесь берется целый набор продуктов, он измельчается до пасты или сухого продукта. И сегодня целая фирма это рекламирует как еду будущего, что тебе полнорационный коктейль, то есть ты утром, днем и вечером по определенной норме этого коктейля (или разных коктейлей) выпиваешь, и это полностью обеспечит твой организм. Коктейль, как и подобает еде будущего, состоит из всех элементов, которые нам нужны. Белки, жиры, углеводы, витамины, аминокислоты, клетчатка, микроэлементы и т.д. Такими же свойствами обладает и еда, напечатанная на 3D-принтере. Кроме натуральности и вкуса это еще и просто красиво!

Ирина Колтович:

Многие люди говорят о том, что они хотели бы прийти в кафе, чтобы на их глазах к чашечке чая или кофе для них напечаталось какое-то оригинальное мясное 3D-прирожное. То есть это не продукция массового потребления, это узкоспециализированная продукция для определенной группы населения, которая хочет не только питаться вкусно, чтобы это было еще и красиво. 3D-прнтер позволяет напечатать все что угодно, можно ограничиться лишь фантазией человека, то есть форма продукта, дизайн, вкус, консистенция и другие параметры могут быть заданы именно под потребности каждого человека. А в чем преимущество? Что это будет натуральный мясной продукт. Это не искусственное мясо, это не аналоги мяса, это не какие-то растительные добавки. Именно уникальность технологии, разработанной в нашем институте, – то, что мы используем натуральное мясное сырье (свинину, говядину, мясо цыплят бройлеров). Без использования пищевых добавок. Без консервантов, красителей, стабилизаторов, усилителей вкуса, аромата. Задумок у ученых немало! Можно, например, расширить применение водорослей. Они отлично подойдут для того, чтобы дополнить питание. В будущем представители водной среды если и не станут основой рациона, то как минимум внесут в него разнообразие. Сегодня человеку известно 10 тысяч видов водорослей, а используется лишь 145 – красных, бурых и зеленых.

Есть надежда и на роботов. Сегодня умные машины настроены на то, чтобы готовить лишь заданную пищу из предложенных ингредиентов. Умеют соединить, перемешать, долить и даже прожарить по вкусу человека. А вот когда к ним добавится и искусственный интеллект, то робо-повара смогут удивлять своих хозяев самыми необычными блюдами и сочетаниями вкуса. И еще ими можно будет управлять на расстоянии, например, с помощью приложения. И пока вы летите с работы на робо-самолете, вас дома ждет кулинарный сюрприз. Впрочем, далеко не все специалисты настроены на фантастическое будущее.

Людмила Севастей, главный технолог ГП «Белтехнохлеб»:

Я думаю, что еда будущего, может быть, и будет претерпевать изменения, но незначительные. Я думаю, что человек привык употреблять хлеб, другие продукты. Соответственно, будут, может быть, какие-то структурированные изменения, но не столь существенные. Я не считаю, что наше питание устарело, потому что питание претерпевает свои какие-то изменения, но в то же время оно должно быть сбалансированным и должно оставаться в том ракурсе, в котором мы привыкли его потреблять. А некоторые и вовсе категоричны. Никаких 3D-принтеров, никакого мяса из пробирки и тем более фастфуда!