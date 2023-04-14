Без них сложно раскрывать преступления. В чём заключается работа судебного эксперта?

Многие вещи в нашей жизни требуют внимательного отношения к себе, а некоторые – особого, детального изучения. Ювелирная работа в сфере права и порядка принадлежит тем, кто чтит закон. 22 апреля столичному комитету судебных экспертиз исполняется 10 лет. Сегодня у нас есть возможность поговорить обо всех тонкостях работы, а также о том, с каким опытом приходится сталкиваться на своем профессиональном пути экспертам. Поговорим об этом в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Павлом Борисевичем, начальником управления координации служебной деятельности управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску, подполковник юстиции. Зачем понадобилось создание Государственного комитета судебной экспертизы? Алена Ланская, ведущая:

22 апреля 2013 года Президент подписал указ о создании Государственного комитета судебной экспертизы. Что изменилось в системе органов? Как проходил переход на новые рельсы?

Павел Борисевич, начальник управления координации служебной деятельности управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску, подполковник юстиции:

Да, действительно, 2013 год был важен для всей правоохранительной системы нашей страны. До этого проводилась определенная работа по разработке соответствующего указа о создании Государственного комитета судебных экспертиз, в апреле она подошла к своему логическому завершению, было создано новое ведомство. Актуальность его создания была обусловлена тем, что под одной крышей были объединены эксперты из различных ведомств по различным направлениям, что в свою очередь поспособствовало решению двух главных задач, которые и ставил перед ведомством глава государства. Первое – это повышение оперативности проведения судебных экспертиз. Второе – повышение ее качества. Данные задачи были выполнены, выполняются до настоящего времени. Что касается отношения иных правоохранительных органов, наших смежников, к системе, то думаю, они этому были рады. Чему свидетельствовал тот факт, что увидев, с какой оперативностью разрешаются те проблемы, которые до этого могли занимать месяцы и годы, правоохранители стали более охотно назначать экспертизы, а мы их оперативно выполняем. В чем заключается работа судебного эксперта? Юрий Царев, ведущий:

К счастью, большинство из нас знакомы с вашей профессией только по фильмам детективным, когда говорят: давайте вызывать криминалистов. Все знают, что профессия эксперта, это человек, который приезжает с кисточкой и начинает снимать отпечатки, кто-то привозит розыскного пса. Все это выглядит как отдельная наука, а для кого-то как китайская грамота. Профессия судебного эксперта включает в себя не только то, что я сейчас назвал? Расскажите об этой профессии нашим зрителям.

Павел Борисевич:

Эксперт, выступая в роли специалиста, выезжая на осмотр места происшествия, действительно осуществляет поиск следов, изымает какие-то объекты, которые потом необходимы для проведения экспертиз. И уже в лабораторных условиях эксперты по различным направлениям, в настоящее время в Государственном комитете судебных экспертиз проводится более 160 различных видов и подвидов экспертиз. Тогда уже эксперты в лабораторных условиях изучают каждый из изъятых следов, каждый изъятый объект, вплоть до молекулярного уровня могут вычислить сходство принадлежности того или иного следа к какому-то определенному человеку. Профессия судебного эксперта требует скрупулезности, поэтому тот коллектив, который у нас сейчас работает, коллектив профессионалов. Юрий Царев:

Есть какие-то уникальные, ни на что не похожие экспертизы, с которыми приходилось сталкиваться? Павел Борисевич:

Каждая экспертиза в своем роде уникальна. Выезжая на те же осмотры места происшествия, наши эксперты находят следы в тех местах, где обыватель даже бы не подумал, что возможно их оставить, потому что, как говорят наши эксперты, идеальных преступлений не существует. Всегда остаются следы. Будь то следы пальцев рук, будь то следы ДНК, даже волосы, оброненные преступником на месте происшествия и найденные экспертом, в итоге могут изобличить его. И целый спектр иных экспертиз, в том числе и поисковые собаки, одорологические экспертизы, когда изымаются следы запаха, упаковываются специальным способом, сохраняются. В случае, если обнаруживается лицо, которое подозревается в совершении, то те же собаки приходят нам на помощь. С их помощью устанавливается принадлежность запаха к тому или иному человеку. Что главное в работе Государственного комитета судебной экспертизы? Алена Ланская:

Что самое главное в работе комитета? Поделитесь результатами, может, какие-то интересные случаи есть?

Павел Борисевич:

Самый главный результат, которого добился комитет за эти 10 лет, это тот уровень технической оснащенности, который имеет место быть. Оснащены мы сейчас на высочайшем уровне, на уровне европейских государств. Второе – это те люди, которые работают. Мы добились того, что престиж профессии судебного эксперта сейчас в обществе велик. Пример тому то, что у нас сейчас имеются даже конкурс на некоторые из вакансий по несколько человек, мы выбираем из тех людей, из самых достойных мы выбираем достойнейших. Алена Ланская:

Расскажите про интересные случаи. Павел Борисевич:

Зачастую бывает, когда наши эксперты, проводя экспертизы по одному преступлению, сталкиваются или выявляют совершенно другое. Сейчас довольно актуальна проблема с закладками наркотических веществ. При проведении одной из экспертиз, когда у преступника, который подозревался в совершении другого преступления, был изъят мобильный телефон, он был направлен на исследование в наше управление технических экспертиз для изъятия данных, поиска необходимой информации, чтобы следствие в дальнейшем могло построить обвинительную базу. Но при исследовании телефона, при его вскрытии было обнаружено, что в нем находится еще и вещество белого цвета неизвестного происхождения. Сообщили об этом в правоохранительные органы, приехала группа, провели такой же осмотр места происшествия, проведена в нашем комитете экспертиза, оказалось, что это наркотики. Через одно мы выходим на другое. Еще один из примеров, когда люди, совершая преступление, оставляют следы пальцев рук. В Беларуси есть автоматизированная дактилоскопическая система по учету следов пальцев рук с учетом того, что определенная категория граждан в нашей стране подлежит обязательному дактоучету. Некоторые лица в силу возраста и физических особенностей не попадают в эту базу, также в этой базе отсутствуют наши прекрасные женщины зачастую. Одна из жительниц Минска совершила хулиганские действия, подожгла пакет с мусором возле одного из зданий, ее проходящий экипаж органов МВД задержал, доставили в отделение, проводили процессуальные мероприятия. В связи и с тем, что она совершила преступление, у нее были изъяты следы пальцев рук, дактокарта составлена, помещена в эту базу. Как только она туда помещена была, выяснилось, что до этого такие же следы пальцев рук были изъяны на другом месте происшествия, где совершена была кража. Таким образом человек был выведен на чистую воду.