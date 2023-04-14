«Шоколад можно сделать без сахара». Какие критерии учитываются при создании еды для детей?

Со взрослыми все понятно: их вкусы в целом сформировались и теперь лишь обретают резкость или, наоборот, острые углы сглаживаются. А вот что касается детей, здесь не все так однозначно. Культура потребления будущего рождается в наших детях именно сегодня, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Здоровье взрослого человека определяется в течение первой тысячи дней жизни. В этот период входят 270 дней в период беременности и последующие два года жизни ребенка. И промышленное питание для детей до трех лет уже сейчас почти полностью способно удовлетворить ежедневные потребности растущего организма.

Светлана Гордынец, завотделом технологий мясных продуктов РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

Очень важно, чтобы у нас на рынке был представлен широкий ассортимент таких продуктов. Потому что продуктам детского питания предъявляются более жесткие требования, чем к продуктам для широкого потребителя. Требования по сырью довольно жесткие, подбор сырья. Запрещается использовать жгучие специи, фосфаты. Есть требование к снижению нитритов при производстве колбасных изделий для детского питания. Поэтому такая группа обязательно должна быть. Но я хочу сказать, что сегодня у нас уже расширяется ассортимент продуктов для разных групп населения, в том числе для детей.

Главное, в погоне за пользой помнить о предпочтениях малышей и детей постарше. Порою серьезные дяди и тети как будто забывают о том, что сами были маленькими, и мечтали о вкусной конфете на завтрак, а вовсе не об овсяной каше! «Так ведь конфета не полезна, а каша наоборот!» – возразят одни. А другие подумают: как же объединить вкусное с полезным?