«Шоколад можно сделать без сахара». Какие критерии учитываются при создании еды для детей?
Со взрослыми все понятно: их вкусы в целом сформировались и теперь лишь обретают резкость или, наоборот, острые углы сглаживаются. А вот что касается детей, здесь не все так однозначно. Культура потребления будущего рождается в наших детях именно сегодня, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Здоровье взрослого человека определяется в течение первой тысячи дней жизни. В этот период входят 270 дней в период беременности и последующие два года жизни ребенка. И промышленное питание для детей до трех лет уже сейчас почти полностью способно удовлетворить ежедневные потребности растущего организма.
Светлана Гордынец, завотделом технологий мясных продуктов РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:
Очень важно, чтобы у нас на рынке был представлен широкий ассортимент таких продуктов. Потому что продуктам детского питания предъявляются более жесткие требования, чем к продуктам для широкого потребителя. Требования по сырью довольно жесткие, подбор сырья. Запрещается использовать жгучие специи, фосфаты. Есть требование к снижению нитритов при производстве колбасных изделий для детского питания. Поэтому такая группа обязательно должна быть. Но я хочу сказать, что сегодня у нас уже расширяется ассортимент продуктов для разных групп населения, в том числе для детей.
Главное, в погоне за пользой помнить о предпочтениях малышей и детей постарше. Порою серьезные дяди и тети как будто забывают о том, что сами были маленькими, и мечтали о вкусной конфете на завтрак, а вовсе не об овсяной каше! «Так ведь конфета не полезна, а каша наоборот!» – возразят одни. А другие подумают: как же объединить вкусное с полезным?
Алексей Мелещеня, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
У наших коллег-медиков есть общие диетологические принципы, которые они привяжут. Есть проблемы, поэтому сахар нельзя, другие компоненты нельзя. Лучше побольше овощей и так далее. Исходят из благой идеи, но дети, понятно, не едят. Шоколад можно сделать без сахара, с сахарозаменителями, но это тоже для детей здоровых запрещено, поэтому тоже есть проблема. Детям, как и всему человечеству, нравится, как правило, более сладкое, поскольку у детского организма и обмен веществ очень быстрый, трата калорий очень высокая. Все-таки потребление отдельных продуктов питания. Пытаться учить, что мясные продукты необходимы, необходима и каша. Хотя они не очень любимы детьми, но они крайне необходимы. В хорошем смысле их немножко обмануть, что этот продукт менее вкусный, но все-таки более полезный, надо его съедать.
Современное общество стремится к тому, чтобы детское питание было не только качественным и безопасным, но полезным и интересным. Сегодня время инноваций: для потребителей также важна польза продукта и форма подачи. Компании учитывают потребности работающих родителей, предложив им готовую еду, в том числе и супы, которые достаточно разогреть в микроволновой печи, продукты с интерактивной упаковкой, которая помогает развивать моторику и воображение. Продукты в упаковке в паучах и фруктовые снеки – это удобный и полезный перекус вне дома. Это не просто еда, это еда будущего!
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