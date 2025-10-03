Знаменитый зубр на М1 будет выпускать пар из ноздрей
Пар из ноздрей. Спецэффекты появятся у скульптуры гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей по трассе М1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фигуру видно издалека за счет ее массивных размеров: 28 на 20 метров. Это примерно высота шестиэтажного дома.
Достопримечательность привлекает внимание туристов, и ее продолжают делать более интересной. Так, пару лет назад объект реставрировали, сделав более ярким и заметным. Рядом появилась парковка для автомобилей, большой габион «Брестская область». Теперь специалисты работают над интерактивом. По задумке, зубр будет выпускать пар из ноздрей.
Пока не все так, как задумано. Эффектнее будет смотреться, когда пар станет выходить на пять с половиной метров под углом 45 градусов из обеих ноздрей. Реализовать идею обещают будущей весной. Но сделать это непросто, поскольку металлическая конструкция имеет особенности. Также возле скульптуры планируют открыть кафе. Тогда туристическая локация станет завершенной.