Знаменитый зубр на М1 будет выпускать пар из ноздрей

Пар из ноздрей. Спецэффекты появятся у скульптуры гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей по трассе М1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фигуру видно издалека за счет ее массивных размеров: 28 на 20 метров. Это примерно высота шестиэтажного дома.

Достопримечательность привлекает внимание туристов, и ее продолжают делать более интересной. Так, пару лет назад объект реставрировали, сделав более ярким и заметным. Рядом появилась парковка для автомобилей, большой габион «Брестская область». Теперь специалисты работают над интерактивом. По задумке, зубр будет выпускать пар из ноздрей.