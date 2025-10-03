В МТС предложили депутатам Палаты представителей свои идеи, как повысить качество связи

Повышение качества услуг связи в Беларуси: как выйти на новый уровень. Этот вопрос стоял в повестке семинара-совещания в Палате представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокоскоростной интернет – основа для цифровизации во всех отраслях экономики страны. Телемедицина, точное земледелие, «умные» города, электронное правительство и банкинг – все это работает только при условии устойчивой связи. Она же важна в чрезвычайных ситуациях для координации служб спасения.