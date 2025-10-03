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В МТС предложили депутатам Палаты представителей свои идеи, как повысить качество связи

03 октября 2025 09:07
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Повышение качества услуг связи в Беларуси: как выйти на новый уровень. Этот вопрос стоял в повестке семинара-совещания в Палате представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокоскоростной интернет – основа для цифровизации во всех отраслях экономики страны. Телемедицина, точное земледелие, «умные» города, электронное правительство и банкинг – все это работает только при условии устойчивой связи. Она же важна в чрезвычайных ситуациях для координации служб спасения.

В МТС предложили депутатам Палаты представителей свои идеи, как повысить качество связи-2

Владимир Козырь, генеральный директор компании МТС:
Злободневность этого вопроса на повестке дня. К сожалению, темпы строительства, которые на сегодняшний день в стране есть, недостаточны. И поэтому я думаю, что сегодняшнее наше мероприятие позволит сделать определенный толчок в этом направлении. Свои предложения, видение, планы, как ускориться, как развить и повысить эффективность, обеспечить сервисом граждан нашей страны, мы направили в профильную комиссию. У нас был такой обстоятельный разговор, беседа, мы нашли в лице депутатов поддержку в этом плане. 

В Палате представителей провели семинар-совещание по вопросам повышения качества услуг связи.

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