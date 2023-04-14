Стоит ли натуральное молоко заменять на соевое и почему сейчас в продуктах меньше сахара? Узнали у специалистов

Пищевой вопрос интересовал людей во все времена, просто когда-то перспективы того, как изменится еда, были не так очевидны. А сейчас – глобализация. Меняются технологии и подходы, да и вкусы уже не те. Звучат призывы заменить мясо на фрукты, молоко на сок, а от яиц и вовсе отказаться. Но не все так однозначно, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ольга Сотченко, ведущий инженер сектора стандартизации молочной отрасли РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

Молоко – уникальный продукт, поэтому если у человека нет каких-то аллергических реакций на молоко, нет непереносимости лактозы, то не стоит его заменять на какой-то другой продукт, потому что молоко богато белком, кальцием, витаминами. Это уникальный продукт, который должен быть в рационе каждого человека. Если у человека есть аллергические реакции и он вынужден ограничивать потребление молочных продуктов, то сейчас на рынке представлен достаточно широкий ассортимент напитков из растительного сырья, которые являются аналогами молока, но не содержат ни лактозу, ни молочный белок. Эти продукты предназначены для веганов, людей, которые не употребляют животные продукты, или для людей, которые имеют аллергическую реакцию, например, на молочный белок.

Алексей Мелещеня, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

При необходимости большинство продуктов чем-то можно заменить. Можно заменить зерновые на картофель или наоборот. Но то, что воду заменить нельзя, углеводы в целом заменить нельзя, от белков нельзя отказаться, несмотря на то, что существует целый ряд диет, которые бросают человека из огня да в полымя, что называется: то безбелковая, то нежирная, то безуглеводная – эти крайние меры приводят к дисбалансу в организме. Основной принцип – сбалансированное питание. Есть и вечные продукты. Как мы уже сказали, это вода, молоко. Наверняка нескоро белорусы откажутся от любимых драников или простой отварной картошечки с селедочкой. И, конечно, хлеб – продукт, который всему голова.

Людмила Севастей, главный технолог ГП «Белтехнохлеб»:

С моей точки зрения, хлеб был хлебом много веков назад, он есть, думаю, он еще долго будет оставаться хлебом. Между тем специалисты утверждают: современным людям необходима смена гастрономических парадигм! Ученые публикуют исследования и говорят о новых разработках в пищевой индустрии. С другой стороны, люди сами видят, что появляются новые ингредиенты, появляются новые продукты. Становится больше информации о том, что какие-то из них больше или меньше полезны. Меняются составы и сроки годности, вкус и внешний вид. Но главное – внутреннее содержание продукта. Людмила Севастей:

Технологии подразумевают в себе не только продление сроков годности, но и развитие новых продуктов. Продуктов, которых раньше не было на рынке, которые способствуют обогащению за счет витаминов, минералов, других составляющих, пищевых волокон, например, которые, во-первых, способствуют здоровому образу жизни. А второе – это то, что предназначено для конкретной категории населения. Например, для детского возраста, для пожилого возраста, для беременных женщин, для кормящих женщин. То есть разнообразие здесь широкое и многогранное.

Светлана Гордынец, завотделом технологий мясных продуктов РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

Уже сегодня мы можем увидеть ассортимент продуктов детского питания. Уже сегодня есть в магазинах специальные полки и отделы, где представлены продукты с пищевыми волокнами, с пониженным содержанием соли, сахара. В ближайшем будущем необходимо расширять ассортимент таких продуктов и увеличивать объемы их производства. Отечественные производители сегодня успешно закладывают в основу своих разработок мировые тенденции. Глютен, соль, сахар, быстрые углеводы – не просто нездорово, но и немодно.

Алексей Мелещеня:

Продукты, которые мы сейчас глобально разрабатываем… Одна из тенденций – это пониженное содержание сахара или отсутствие сахара, если это уже требуется для людей с диабетом и так далее. Это сахарозаменители. Хотя не скажу, что это лучший вариант. Продукт должен содержать в том числе сахар, те же углеводы. Без углеводов любой человек жить не может, от них отказаться нельзя. Но даже к тем нормам… Часто мы отсылаем к советским нормам, стандартам. Мы пытаемся уменьшить содержание сахара практически во всех продуктах, поскольку есть определенный избыток употребления углеводов. Второй глобальный тренд – это уменьшение содержания соли в продуктах. То же самое. Поскольку мы знаем, что среднее потребление – это 12 граммов соли в сутки, а норма Всемирной организации по здравоохранению – это 5 граммов. Соответственно, это приводит к определенным болезням. И это не прихоть работников пищевой сферы. И даже не кулинарный тренд. Изменение давно знакомых продуктов питания стало необходимостью. Людмила Севастей:

Продукты питания, которые сегодня существуют, не обладают той пищевой ценностью, которую бы хотелось. Недостаточно в рационе питания, согласно исследованию, в Беларуси витаминов группы В, кальция, железа, пищевых волокон. Следовательно, мы стремимся обогатить наши продукты питания указанными выше микронутриентами и макронутриентами, чтобы сбалансировать питание в целом.