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В Мадриде требование демонстрантов пропустить гумпомощь в Газу переросло в стычки с полицией

03 октября 2025 08:56
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В Мадриде произошли столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей вышли на улицы испанской столицы, требуя от властей Израиля отпустить так называемую международную флотилию, которая направляется с грузом гуманитарной помощи в Газу. Когда правоохранители потребовали от демонстрантов разойтись, мирный марш стремительно перерос в беспорядки. Протестующие попытались прорвать оцепление. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и дубинки. Задержано несколько человек.

# Протесты

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