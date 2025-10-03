В Мадриде требование демонстрантов пропустить гумпомощь в Газу переросло в стычки с полицией

В Мадриде произошли столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей вышли на улицы испанской столицы, требуя от властей Израиля отпустить так называемую международную флотилию, которая направляется с грузом гуманитарной помощи в Газу. Когда правоохранители потребовали от демонстрантов разойтись, мирный марш стремительно перерос в беспорядки. Протестующие попытались прорвать оцепление. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и дубинки. Задержано несколько человек.