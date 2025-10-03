Форум «Учитель школы будущего»: второй день в Минске

После результативного старта 1 октября, когда участники обсудили вопросы гражданской идентичности, традиционных ценностей, цифровых инструментов и роли искусственного интеллекта, работа форума «Учитель школы будущего» продолжилась во второй день.

2 октября 2025 года в Национальной библиотеке и ряде учебных площадок Минска обсуждались темы, напрямую связанные с качеством современного образования. Центральной стала дискуссия «Успех каждого ребенка», где эксперты из России и Беларуси говорили о создании условий для одарённых школьников, детей с особыми образовательными потребностями и поддержке педагогически талантливых учащихся. В обсуждении приняли участие представители Тульского государственного педагогического университета имени Льва Толстого, Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка и Минского городского института развития образования.

На мастер-классе «Развивающее обучение и развитие критического мышления школьников» директор института детства Юлия Селезнева и профессор Светлана Митрохина (ТГПУ им.Л.Толстого) совместно с белорусскими коллегами Татьяной Гурской и Ольгой Наталевич подчеркнули: критическое мышление – необходимый навык современного школьника, а педагог должен владеть технологиями его формирования.

Особое внимание вызвал круглый стол «Игропедагогика в образовательном процессе». Представители вузов и школ обеих стран показали, как игровые технологии помогают детям воспринимать знания активнее и естественнее, а также рассказали о совместных проектах по созданию дружеской образовательной среды.

Завершил программу дня семинар «Современным родителям о современных детях». Здесь обсуждалась вечная, но в то же время новая в цифровую эпоху проблема диалога поколений. Белорусские и российские педагоги представили практики поддержки родителей: от «Родительского университета» в Минске до проектов консультационных центров в Туле.

Второй день показал: современные вызовы требуют не точечных решений, а комплексного подхода, где соединяются наука, школа и семья. Впереди третий, заключительный день форума, который станет площадкой для подведения итогов и обозначения новых направлений совместной работы.

