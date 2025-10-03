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Нападение на синагогу в Манчестере признали терактом

03 октября 2025 08:19
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Британская полиция признала терактом нападение на синагогу в Манчестере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках расследования произошедшего арестованы два человека. Сам нападавший был застрелен полицией. Напомним, накануне преступник направил машину на людей, после чего начал нападать на них с ножом. Известно о гибели двух человек, пострадавших при теракте. Четверо находятся в больнице, состояние трех из них оценивается как тяжелое.

В Великобритании по ошибке выпустили из тюрем несколько сотен заключенных.

# Теракт # Теракт в Манчестере

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