Нападение на синагогу в Манчестере признали терактом

Британская полиция признала терактом нападение на синагогу в Манчестере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках расследования произошедшего арестованы два человека. Сам нападавший был застрелен полицией. Напомним, накануне преступник направил машину на людей, после чего начал нападать на них с ножом. Известно о гибели двух человек, пострадавших при теракте. Четверо находятся в больнице, состояние трех из них оценивается как тяжелое.