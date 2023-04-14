«Лучшее пирожное – это котлета!» Что в будущем будет представлять из себя вкусная еда?

И все же без вкусняшек никуда ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Просто быть они должны не просто вкусными, но и полезными. Наши производители с этим справляются отлично, дети обижены не будут! Как и другие группы населения, которым сладкое, увы, запрещено, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ольга Сотченко, ведущий инженер сектора стандартизации молочной отрасли РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:

Специалистами института проведены исследования по разработке технологий получения таких сладких молочных продуктов, как мороженое, творожные продукты с пониженным содержанием сахара. Содержание сахара снижено на 30 %, а также по разработке продуктов без добавления или с заменой сахара на низкокалорийные или некалорийные подсластители. Эти продукты предназначены для всех, не только для диабетиков, а в первую очередь для детей. Известно, что современные дети любят сладкие продукты и их питание содержит большое количество углеводов, не сбалансировано по белку, витаминам и другим важным элементам. Ряд предприятий Республики Беларусь уже начал впуск такого мороженого. На его упаковке можно прочитать, что мороженое с подсластителем сорбит. Или будет маркировка «без добавления сахара». Она будет отличаться от традиционной маркировки. В составе будет указано, что содержит подсластитель. В составе не будет сахара, поэтому, если внимательно читать маркировку, мы можем обнаружить такой продукт.