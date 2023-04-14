Нападал на девочек в метро. Как не стать жертвой педофила?

За последние 10 лет в Беларуси в 28 раз возросло количество преступлений, совершенных против половой неприкосновенности детей. Всего с 2012 года зарегистрировано около 6 тысяч случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Педофилы находят своих потенциальных жертв где угодно, в том числе и в общественном транспорте. В конце марта 49-летний минчанин удовлетворял свои сексуальные прихоти в поезде метро. Примерного семьянина потянуло на приключения после изрядного подпития.

Дмитрий Бутько, следователь по особо важным делам Ленинского РОСК Минска:

Обвиняемый около 19 часов увидев свою жертву на перроне станции метро, зашел за ней в вагон электропоезда, во время движения стал совершать свои противоправные действия, а именно прижимался к потерпевшей, после чего своими руками хватал ее за тело, в том числе в области расположения половых органов, и прижимал к себе. Но на этом извращенное турне в метро не закончилось. На одной из станций мужчина пересел в другой поезд. Там он нашел новую жертву. Следователями допрошены две пострадавшие, одной из которых 16 лет. В ходе следствия стало известно, что потерпевших больше. Сейчас устанавливаются их личности. А обвиняемого заключили под стражу, в отношении него назначена психиатрическая экспертиза. Как правило, большинство педофилов в детстве тоже испытывали насилие на себе – были жертвами. Избиение и унижение все они знают не понаслышке. По статистке, около 80 % педофилов перенесли сексуальную травму на себе и теперь бессознательно или даже осознанно мстят за пережитое.

Александра Магирани, психолог:

Могут быть и генные мутации, сотрясения, ушибы головного мозга, которые также могут спровоцировать химический дисбаланс в организме, который может привести к развитию сексуальной патологии. У большого процента педофилов интеллект намного ниже среднестатистических показателей, поэтому при взаимодействии с детьми они могут чувствовать себя намного увереннее, взрослее, им комфортнее этим заниматься с детьми.

– Что конкретно вы совершили?

– Преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней?

– Сколько лет было несовершеннолетней?

– 11.

– Вы знали, что она малолетняя?

– Да. Сегодня белорусские правоохранители уделяют проблеме педофилии особое внимание. Тем не менее повышенная бдительность требуется не только от сотрудников органов внутренних дел, но и от педагогов и, конечно, родителей.